〈北部〉修花蓮尚志橋 國震中心3D掃描

2019-06-20

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市區重要橋樑尚志橋去年地震受損後，公所向中央爭取修復經費，近期將待橋下自來水管遷移後在年底展開維修，國家地震研究中心研究人員，昨天特攜帶3D雷射掃描儀器，來為橋樑進行全面的掃描建檔，希望未來能做為橋樑耐震設計上的教材與個案參考。

做為耐震設計上教材與參考

國震中心由資訊技術組研究員王仁佐博士帶隊到現場做3D雷射掃描檢測，他說，3D掃描探測為新採購，造價五百多萬，定點掃描可達兩公里，掃描數據可把整座橋的幾何全部建立，建置橋結構，由於儀器具有GPS功能，所掃描數據拼成完整畫面；未來可透過電腦模擬來了解橋樑是如何損害，並可模擬斷層是如何通過破壞橋樑。

王仁佐說，斷層帶通過尚志橋，且橋身在這次震災並沒有出現嚴重損害，只有支承墊壞掉，這在國內甚至在全世界是少見案例，國震中心在今年九二一大地震廿周年國際研討會議，將把花蓮震災做為探討主題，屆時會重現建築物在震災損害情形，也包括尚志橋在內，希望透過國際人士探討，對於尚志橋若因鄰近斷層未來可能錯移量與錯動型態時，進行合理判斷與決策。

市公所指出，去年強震造成尚志橋面出現多處橫向龜裂，伸縮縫被拉扯位移十五公分，由於橋台、大樑與支承產生錯動位移，雖然在平常狀態下並無立即性危險，但專家不建議大型車進入，因此橋樑兩端架設限高門檻及護欄，只開放三點五噸以下小型車通行，尚志橋震災修繕復建工程預計在今年底進行，目前正進行橋面下的自來水管線遷移。

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