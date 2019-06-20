〈中部〉《彰化》豬肉量減價揚 創近5年同期新高

2019-06-20

〔記者陳冠備／彰化報導〕豬價真的回不去了嗎！受中國淪陷非洲豬瘟影響，台灣進行嚴格管控，毛豬價格從五月開始飆漲，儘管端午節已過，大家都吃完粽子，彰化肉品市場六月中旬每公斤平均價格仍高達七十九．一元，創下近五年同期新高價。彰化肉品市場指出，受非洲豬瘟效應，台灣業者從也嚴格汰換老弱種母豬，導致需求缺口無法補齊，需求大於供給，價格因此跌不下來。

彰化肉品市場每公斤達79元

今年非洲豬瘟疫情嚴峻，國際豬價上漲，台灣豬肉價格也跟著水漲船高，國內第三大豬肉供應市場彰化肉品市場，從五月開始每公斤平均價格漲至約七十四元，端午節前甚至突破八十元大關，節後雖有回跌至七十六元，但昨日收盤價仍達七十九元，民眾大嘆，肉粽都吃完了，怎麼豬肉還是這麼貴？

非洲豬瘟效應 汰換老弱種母豬

彰化肉品市場總經理施明哲指出，非洲豬瘟在中國急速蔓延，國內也嚴格掌控感染狀況，對此有不少業者在一月初先進行汰換老弱種母豬，預防感染，因而今年生產的仔豬量大幅減少，經過半年成長期，六月每日拍賣頭數約一五○○至一六○○頭，比往年減短二至三○○頭，今年進入拍賣的成豬量也是近五年最少。

李姓婦女表示：「快要貴到買不下手！」春節年後買三層肉每斤才一百元，端午節前去買來包粽子，竟然漲到每斤一三○元，猶豫要不要買，但為了包好吃的粽子還是買下去，希望不要再漲了。許姓豬肉攤商業者說，目前前端市場缺肉，六月開始微幅調漲，目前每台斤約八十五至九十元，其他部分零售價格小漲一至二成。

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