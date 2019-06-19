〈北部〉《宜蘭》為拍美照 遊客冒險攀八角瞭望台

2019-06-19

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城濱海森林公園的八角瞭望台，近年來在網路爆紅，成為正妹愛去的拍照、打卡勝地，但有民眾發現遊客為拍美照，不顧禁止攀爬標語，爬上三層樓高的矮牆及窗台，讓雙腿懸空，一旁民眾看得捏把冷汗；縣府提醒遊客要注意安全。

頭城濱海森林公園前身是頭城海水浴場，占地約一．四公頃，目前委由中華兩岸自行車運動發展協會負責營運，園區可露營、烤肉，還有單車租借、輕食小店。

園區的八角瞭望台至高點約四層樓高，矮牆及窗台離地九公尺，相當於三層樓高度，建物外觀為紅磚造型，斑駁牆面帶有「廢墟風」，塔樓還有中空迴旋式樓梯，走道頂樓可眺望龜山島美景，特殊幾何造型，從下至上都適合取景，爆紅之後成為網美拍照勝地。

不過，最近有人發現部分遊客為拍美照，不顧危險攀上瞭望台的矮牆跨坐，將雙腿懸空擺POSE，從地面望上去讓人捏把冷汗，目擊者形容，光看就感覺很危險，由於塔樓內部空間狹窄，人多時若遭到推擠墜地，後果不堪設想。

縣府︰已張貼警語 加強制止

縣府回應，濱海森林公園現階段委外經營，通知業者加強管理；業者表示，已在八角瞭望台內外張貼警語，工作人員如果發現有人跨座矮牆或窗台，便會趨前制止，呼籲大家遵守規定確保安全。

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