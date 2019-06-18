〈台北都會〉嚴審派委員將不續聘 北市議員憂大巨蛋都審放水

2019-06-18

〔記者郭安家／台北報導〕「喬蛋」錄音檔甫曝光，「卡蛋」許久的台北市都市設計審議委員會委員本月底任期將屆滿，據了解，「嚴審派」委員將不續聘，台北市議員擔心柯市府可能對大巨蛋案放水。

王价巨、吳杰穎月底任期屆滿3年

台北市都市設計審議委員會審議大巨蛋案，遠雄近期卻頻被爆料，交出不完備的防災疏散電腦模擬，曾被都審委員王价巨打槍「又不是看卡通片」，遠雄也六度闖關失敗，包括五十七輛遊覽車上下客交通衝擊等多項議題未解，有委員直言「都審會才剛開始」。

14位府外委員 不乏親市府代表

都審會採合議制討論，委員任期從去年七月至今年六月卅日，共有廿三位委員，九位府內委員包括都發局長黃景茂及市府各局處代表；而十四位府外委員中，銘傳大學建築所教授王价巨、台北市立大學城市發展系副教授吳杰穎，被視為「嚴審派」委員，但府外委員也驚見前交通局長鍾慧諭等親市府代表。

簡舒培︰無專業委員 電腦模擬恐當動畫

台北議員簡舒培指出，王价巨、吳杰穎擔任都審委員已屆滿三年，市府將不再續聘，她也得知部分現任委員未被徵詢續聘，尷尬的是，近日都審會進度討論到五十七輛遊覽車交通衝擊問題，且針對五萬九八三三人或八萬餘人的容留人數電腦模擬，有些情境參數設定不符合規則，未來若無相關專業委員，請問是要把電腦模擬當看動畫嗎？令人疑慮大巨蛋未來將草草通過，市民公安誰來把關？

林洲民︰須有等量齊觀的電腦防災專家

前都發局長林洲民也表示，新一屆委員勢必會參與大巨蛋都審，該批委員一定要有等量齊觀的電腦防災專家，跟本屆委員一樣，因為遠雄今年五月卅日都審會交出不及格的電腦模擬。

王价巨︰審園區疏散模擬 與期待有落差

王价巨受訪坦言，大巨蛋都審會「才剛開始」，遠雄僅模擬人員從建物疏散，且園區五萬九八三三人疏散模擬都還不知道會不會過，也仍未審視人員到廣場後疏散，開放空間是否足夠？在尖峰時間是否衝擊忠孝東路、光復南路？或是如台北市長柯文哲所拋出，將國父紀念館納入疏散範圍？他無奈說，申請單位希望流程簡化，與認真審查的委員有落差。

都發局︰2委員綜合意見 已函轉遠雄

都發局都市設計科長林芝羽坦言，王价巨、吳杰穎任期達三年，依議會過去通案性要求是不續聘，近期將遴選新委員，針對這屆委員沒討論完的防災，都發局已向王、吳兩位委員對遠雄打開電腦模擬參數情境設定等細節，做出綜合意見，並於六月初函轉遠雄做模擬更新，若遠雄近兩天回覆，這屆都審會才有可能在六月廿七日開最後一次會。

都發局︰會請王、吳推薦 納入遴選名單

她說，若這屆都審會無法再開會審議，也會將王价巨、吳杰穎的電腦模擬參數建議，給新一屆委員延續審查，不管誰來審，都有電腦模擬參數建議，希望都審會可延續下去；此外，也會請兩位屆滿的委員推薦專家學者，納入遴選名單。

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