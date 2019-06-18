〈北部〉《桃園》去年消費爭議6848件 線上遊戲占最多

2019-06-18

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府消費者保護室去年受理消費爭議申訴案六八四八件，爭議案件類型前三名為線上遊戲、房屋及車輛。線上遊戲申訴案達五六九件，多為遊戲品質、帳號封鎖等；房屋爭議五三一件、車輛五一九件。

消保官邱玉霞指出，線上遊戲的爭議多為遊戲公司認定玩家開外掛、沒有自己手動操作，透過網路程式提升遊戲等級或得到虛寶等作弊行為，因此進行帳號鎖定；還有不少玩家反映帳號被盜用，導致遊戲寶物消失，也有家長反映手機借小孩玩，卻不小心買了遊戲點數等。

邱玉霞說，遊戲公司的主管機關是經濟部工業局，此類消費爭議，市府只能協助玩家發文中央及遊戲公司，要求遊戲公司對玩家說明；呼籲玩家應遵守線上遊戲定型化契約，避免違反遊戲規則，更提醒家長應保管好自己的手機。

至於民眾投訴的購屋爭議，多為施工瑕疵、漏水、隱瞞重要訊息、交屋延遲、訂金返還及仲介「斡旋金」等引起的糾紛。邱玉霞說，購屋前應注意房屋產權、行情、房屋是否有瑕疵等，即使已決定購屋，也應謹慎審閱合約內容，以免造成糾紛。

而車輛消費爭議多為商品瑕疵、業者不退訂金、維修爭議、調里程數，乃至看Ａ車交Ｂ車等。邱玉霞說，民眾購車應簽下白紙黑字的收據或契約自保，不要隨意交付證件，購車前最好能了解車款資訊、車輛歷程等，並將車商提供的訊息留存，以便交車時查驗、比對。

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