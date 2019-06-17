〈中部〉國4豐潭段施工 豐勢交流道今起封閉2年半

2019-06-17

〔記者歐素美／台中報導〕國道四號終點豐勢交流道，今天起封閉兩年半！因國道四號是山城地區通往國一、國三及海線地區要道，為配合豐潭段延伸工程，今天上午十點起將封閉上、下匝道，高公局配合完成國道四號下方道路、臨時鋼便橋及拓寬后豐交流道匝道等「三管齊下」，希望減少交通阻塞，並呼籲用路人改道國豐路、后科路。

將施工至二○二一年底

高公局第二新建工程處表示，豐勢交流道平日行駛車輛約一千七百輛次、假日逾二千輛次，配合豐潭段延伸工程，現有平面路線需高架以銜接隧道，十七日起封閉施工至二○二一年底。

民眾行駛國道四號，東行須提早在后豐交流道下，改走平面道路，小型車則可行駛至十四．九公里處下臨時鋼便橋，連接后科路往豐原大道或直行國豐路接便道通往豐勢路；西行的用路人則需改走平面的國豐路，到三豐路接后豐交流道上國四。

高公局三管齊下 分散車流

高公局為避免后豐交流道附近交通阻塞，目前已完成后豐交流道東行匝道拓寬，並新增鋼便橋，同時施作完成國道四號下方平面道路，以分散車流。

民眾表示，后豐交流道東行匝道一線道變兩線道，加上可行駛國道四號下方平面車道，小客車也可行駛鋼便橋，車流分散，較不易阻塞，但西行需改走平面到三豐路口上后豐交流道，短短三公里路程的紅綠燈多達十一處，恐增加車程時間及造成回堵；高公局表示，已協調台中市交通局延長國豐路的綠燈時間，並建議行駛國道四號接國道一號的用路人，北上可改道后科路到后里交流道上，南下則可至豐原交流道上。

國道四號豐潭段延伸工程，將新建高架橋跨越台三線，銜接公老坪隧道延伸至潭子，再以系統交流道銜接台七十四線，全長約十．九公里，預計二○二二年底通車。

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