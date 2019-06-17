〈中部〉雲嘉空品拉警報 最快18日才轉好

2019-06-17

〔記者林國賢、林宜樟／綜合報導〕境外污染物移入，加上擴散條件不佳，雲嘉地區昨天空氣品質轉壞，斗六地區在下午四點空氣品質指標（AQI）來到對所有族群不健康紅色警戒，崙背、麥寮、台西等三測站指數都超過一百廿以上的橘色提醒，嘉義縣新港鄉及朴子市測站空品指標也達「橘色警示」等級，提醒民眾可能明天空品才會好轉。

斗六亮紅燈 5測站橘色警示

雲林縣環保局長張喬維表示，環保局已緊急通知縣內公私場所自主減產降載，並要求營建工地、道路增加灑水密度與強度，降低污染危害。

根據環保署空氣品質監測站顯示，雲林縣空品昨天上午開始變壞，麥寮、台西、崙背與斗六站都呈現橘色警示，下午四點過後，斗六測站AQI指數飆至一五一、對所有族群不健康的紅色警戒，台西與崙背也都超過一四○。

斗六市陳姓市民說，昨天中午天空就一片灰，原本以為是又要變天，但有過敏的女兒身體非常不舒服，才發現是空品變差，都已經六月中還出現空品不好，政府改善空氣污染還要加把勁。

縣環保局人員表示，根據環保署資料，空品不佳主要是來自中國的境外污染物入侵，加上昨天是偏東風，擴散條件不佳，空氣品質變壞，今天仍是偏東風，擴散條件仍舊差，空品不佳，建議敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者留在室內並減少體力消耗活動，外出應配戴口罩。

這波空品不佳可能要等到十八日至廿日吹西南風，出現降雨洗除空氣污染物，才可能逐漸好轉。

工廠減排工地灑水 出動洗掃街車

嘉縣環保局長張根穆說，昨天緊急加強減污，通報轄內七家排放量前廿％工廠加強防制設備操作及檢視是否異常，執行減排措施，並通知五家營建工地施工單位加強裸露地表灑水，加強物料覆蓋、灑水，協調公路總局及新港鄉、民雄鄉及朴子市公所加強洗掃街車作業，並在阿里山公路執行柴油車稽查五十二輛次。

嘉市環保局長蕭令宜指出，嘉義市無大型工廠等污染源，大多是受外地影響，依空品狀況在環保局臉書專頁發佈即時動態提醒，也透過群組通知轄內各級學校，加強露天燃燒稽查。

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