〈南部〉登革熱防疫動員大會 韓19分鐘快閃

2019-06-16

〔記者黃良傑、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨午到雲林參加總統初選造勢，昨早集合民政局、衛生局、環保局等七個局處及十三個區清潔隊，舉行登革熱防疫動員大會，市議員康裕成批韓來十九分鐘（包括媒體聯訪）就走人，在臉書酸韓市長咻一下就離開，希望登革熱也咻一下就在高雄滅跡。

康裕成酸 希望登革熱也咻一下滅跡

有網友回應質疑韓「忙著回娘家造勢啊」、「只想著做總統夢」、「忙著酸腫桶」、「疫區當自強」。目前全市確診廿例，康裕成表示，檢視市政是市民權利，監督市長是議員責任，與黑不黑韓無關，參加防疫大作戰十九分鐘就結束，她呼籲「韓市長再加油吧」！

民疑韓忙著回娘家造勢 只想著做總統夢

高市三民區是登革熱疫情最嚴重，全民動員防疫同時，市長韓國瑜昨參加登革熱防疫動員大會，該區選出的民進黨議員康裕成發現，韓於昨日上午八點六分到、八點廿五分便離開現場，期間還包括接受媒體聯訪近五分鐘，讓防疫人員和民代感覺韓「真的很忙」。

完成握手、致詞、照相、看水溝、聯訪

登革熱疫情於上週爆發，但區里防疫指揮官民政局長曹桓榮卻被發現丟下防疫工作，跑到花蓮為韓國瑜總統初選造勢勘場助陣，遭外界砲轟，韓國瑜昨在雲林縣仍有第三場造勢活動。

康裕成表示，韓市長咻一下就離開，不過，停留的十九分鐘內，仍完成握手、寒暄、致詞、照相、看水溝（三個）、聯訪，另於一棵樹下抬頭望屋簷及樹，並指示用空拍機或很長的自拍棒，監看屋簷接水槽及樹葉上是否有積水，但韓接受聯訪時，不是說明四千多萬存款財產，就是抱怨被行政院長打臉，所花的時間比講登革熱的事情還要多。

市府：有防疫機制 市長不需24小時在現場

市府表示，市長在市政會議要求全面警戒防疫，並責成秘書長楊明州召集相關局處成立特別小組，每天召開防疫會議緊盯，市長多次前往防疫前線督軍，市長不需要廿四小時在現場，自有防疫機制分工合作。

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