〈南部〉屏東縣秋行軍蟲入侵 車城玉米田銷毀

2019-06-16

〔記者陳彥廷、羅欣貞、李立法／屏東報導〕屏東縣也遭秋行軍蟲入侵！車城鄉許姓女子昨天在其玉米田內發現疑似秋行軍蟲幼體，立刻通報屏東縣政府，經確定為秋行軍蟲，為免災情擴散，屏縣府立刻僱請怪手耕鋤一公頃的玉米田。

面積1公頃 挖坑洞現地掩埋

縣府據報後隨即會同車城地區農會及高雄區農業改良場人員趕到達現場，設置封鎖線管制，並由農改場專家再次鑑定，確認遭受秋行軍蟲入侵；隨即據該地環境及天氣，依防檢局緊急防治流程規定，採用現地掩埋銷毀，挖三公尺以上坑洞，剷鋤作物移入坑內，覆土一公尺後覆蓋烏肥並灑水。

縣府：主動巡查11鄉鎮

農業處長黃國榮表示，截至目前縣內發現一處，十七日至二十一日工作小組也會主動出擊，會同各鄉鎮公所與高雄農改場勘察，針對縣內種植玉米較多的地區，包括高樹鄉、鹽埔鄉、新園鄉、車城鄉等共十一個鄉鎮主動巡查。

縣府指出，成熟幼蟲頭殼有黃色倒Y字紋路，背部每節都有四斑點是最大辨識特徵，而秋行軍蟲食量大繁衍快速，對玉米、水稻、高粱、棉花、 葫蘆科、茄科等經濟作物屬極大威脅，呼籲農民加強田間巡檢，一發現疑似蟲體儘速通報。

農業處初步估算，依據農委會公布的受害農地補償辦法，食用玉米每分地補償一萬九千元計算，車城鄉該一公頃農地可獲受害農地補償十九萬元、休耕補償四萬五千元、以及地主通報獎金一萬元，不過，實際金額還要細算，會盡快作業發給農民。

秋行軍蟲短短數日內在台灣各縣市「遍地開花」，許多專家對「風勢傳播」的看法存疑，認為蟲卵很容易隨著貨物、行李及包裹從境外帶進台灣，甚至不排除被別有用心者利用，值得政府重視。

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