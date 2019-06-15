〈南部〉失蹤近10小時 東吉2潛水客獲救

2019-06-15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南方四島國家公園海域，昨日傳出二名潛水客失蹤，澎湖海巡隊接獲通報後，立即派遣線上巡防艇PP-10066艇及PP-10061艇趕往馳援，空偵隊也由台中派機起飛，展開海空聯合大搜索，晚間在西吉無人島尋獲二人，失蹤近十小時後平安獲救。

海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊調查指出，昨日中午十二時四十分接獲第十三巡防區通報，有兩名潛水客在東吉附近海域失聯未歸，請求派艇前往搜救，該隊緊急派出艦艇前往搜尋，下午一時四十分抵達東吉海域開始水面搜索，空偵機則在下午一時四十分從台中起飛前往搜尋。

據了解，兩名失聯人員係於昨日上午八時十分包船搭乘「桶盤一六八號」，全船十三名潛水客，由馬公漁港出港前往東吉海域潛水，十點於東吉離岸約五百公尺下水，分成兩人一組活動，船長表示，全員上岸後未發現該二名潛水客，兩人是分在同一組潛水，遂向東吉安檢所報案，失聯潛水客分別是六十六年次陳姓男子以及六十七年次黃姓女子，晚間西吉無人島出現燈光，東吉村民集結搭乘船筏出發尋人。

海洋國家公園管理處表示，潛水活動有向海管處合法申請，由潛水客自行包船前往，但當地海流複雜，不同深度海域流向各有不同，加上昨天候狀況不佳，海管處所屬船隻出動救援，卻因海象惡劣折返；所幸晚間傳出奇蹟，西吉無人島出現燈光，東吉村民由村長高宏志領軍，搭乘船筏登島尋獲二人，帶回東吉安檢所等待澎湖海巡隊接駁。

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