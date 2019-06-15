〈南部〉台南籌辦跨年首屆青年代表 6人出線

2019-06-15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年底台南跨年晚會主場地與活動型態將改變，不但舉辦地點捨棄以往的高鐵台南沙崙站區前廣場，更號召青年朋友共同籌辦，市府首度舉辦青年代表徵選活動，吸引百位參賽者報名，經專家評選結果，六位獲選首屆青年代表，將與市府共同籌辦今年跨年晚會活動，以符合年輕人喜好。

今年地點不在高鐵台南站

市府新聞處長劉怡伶表示，由於高鐵台南站周邊有大台南會展中心等工程進行，晚會主場地將轉移陣地，新地點還在評估中，並且改變以往只有一個主場大型晚會的模式，設計可以延伸街道巷弄與社區公民能夠共同參與的型態。

盼創造獨有特色跨年晚會

劉怡伶直言，台南籌辦跨年晚會經費預算八百萬元，無法與大台北都會區的跨年晚會「比煙火、比演藝卡司」，而且改變可能會帶來外界評論壓力與各相關單位的磨合，但希望能創造出台南獨有特色，看見全新不一樣的台南跨年晚會。

而被喻為爆肝行程的台南跨年三部曲「北門送夕陽、高鐵跨年晚會、左鎮看二寮日出」，是否繼續舉辦，也在評估中。

今年首屆青年代表有四位在學學生，分別是家齊高中吳珮慈、台南護專傅意喬、台南高工蔡侑辰、家齊高中陳玟靜，另外二位是官田區公所替代役男王健宇以及九月將就讀台師大研究所的楊詠盛。

劉怡伶說，市這次報名者背景相當多元，在評選過程中市府也吸收很多意見，未來將借重這些青年代表的創意與熱情，讓今年的跨年晚會活動激發出與以往完全不同的年輕活力。

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