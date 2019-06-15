〈台北都會〉柯票重疊小英 綠里長不看好 藍里長憂棄保

2019-06-15

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨總統初選結果確定由總統蔡英文出線，台北市民進黨基層里長多認為民進黨票源將重新回流，雖蔡、柯皆掌握年輕選票，但因蔡在香港「反送中」事件態度堅定，加上同婚專法通過上路，將拉到不少票；反觀柯均態度曖昧，將失去不少票，如今連曾力挺柯、遭民進黨開除黨籍的里長邱碧珠都態度轉為低調，避談是否挺柯選總統。

民進黨籍、文山區萬興里長詹晉鑒表示，初選結束民進黨的票將重新整合，至少有八成民進黨支持者會回流，不過他身邊約有近一成的深綠、獨派支持者表明不會投總統票，所以現在民進黨首要目標在團結黨內、拉回獨派票源。

綠里長詹晉鑒︰同婚法等案 蔡搶回票

蔡與柯都是年輕選票居多，票源重疊，詹晉鑒指出，原本年輕人優先選擇會是柯，但因同婚專法通過、反送中等議題，為蔡搶回不少票，優先選擇倒過來，蔡在網路上的聲量也大增，但能不能撐到明年還是未知數。

綠里長沈春華︰蔡加分 聲量不輸柯

民進黨籍、大同區隆和里長沈春華也認為，不少年輕人關注反送中議題，對蔡很加分，聲量不輸柯，現在民進黨人選確定，基層將力挺自己黨內提的人，且前行政院長賴清德已表達會全力支持蔡，基層也相當看好明年總統大選。

挺柯里長邱碧珠 避答柯參選總統

曾因公開力挺柯選市長而遭民進黨開除黨籍的南港區西新里長邱碧珠，昨接受記者訪問是否挺柯參選總統時僅說，現在她只想做好西新里的事情，替選區里民服務就好；在記者追問下，邱碧珠才說：「我挺顧我們台灣的啦！」至於顧台灣的人是誰，邱則不願多談。

藍里長李台華︰不能輕忽柯影響力

國民黨籍、松山區自強里長李台華表示，關鍵仍在國民黨這次如何整合，若像現在沒辦法團結、黨內互打嚴重，柯若沒出來選，民進黨很可能就會贏。李台華指出，柯支持者都是年輕人，有自己的想法，不見得會被父母影響投票，所以還是不能輕忽柯的影響力。假設國民黨、民進黨最後都整合團結，柯勢必會減少不少票，但要注意十一、十二月的民調，萬一蔡民調差，搞不好出現棄保狀況，現在變數還很大。

無黨籍里長陳峙穎︰要談未來遠景

今年廿六歲的無黨籍華興里長陳峙穎表示，他觀察蔡、柯兩人官方LINE，都強調現在和過去的政績，並未談到未來遠景，但是民眾想知道他們未來能為台灣做什麼，年輕人會想知道政見，雖然過去年輕人對政治較冷感，但現在已漸漸獲得他們關注，無論是蔡還是柯，應讓大家知道未來治國的遠景、目標。

無黨籍里長丘麗玲︰盼柯先做好市政

無黨籍的週美里長丘麗玲指出，「希望柯文哲能先做好市政，畢竟是選民投他才能當選市長，應尊重人民的選擇。」丘麗玲說，柯票源來自年輕人，他們期待改變，又跟著潮流、網路訊息走，雖然現在熱中反送中議題，可能過不久想法又不一樣，年輕選票的變數大，今年呈現三腳督，和往年不太一樣，只能用「渾沌不明」來形容。

民進黨台北市黨部主委陳正德表示，對總統大選相當有信心，最後藍、綠整合後，柯文哲應會被邊緣化，畢竟柯沒有組織能打選戰，如今網路聲勢也逐漸下滑，最終總統大選一戰仍會回歸藍綠對決。

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