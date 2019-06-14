〈中部〉豪雨災損 彰化葡萄列現金救助

2019-06-14

〔記者顏宏駿／彰化報導〕在連日大雨侵襲下，彰化縣葡萄果園受災嚴重，農委會主委陳吉仲昨天到產區勘災，當場裁示將彰化縣列為「葡萄天然災害現金救助地區」，而縣府也呼籲受災農民儘速至當地公所登記，若是查核損害面積達到標準，即可獲得農業災損補助。

即起受理登記 達標準即補助

根據一般規定，農業天然災害現金救助必須由公所、縣府往上查報，最後由農糧署來定奪是否列為災區，但昨天陳吉仲在立委陳素月、埔心鄉長張乘瑜、大村鄉長游盛等人的陪同下巡視多個葡萄產區，發現災情嚴重，陳吉仲當場裁示將彰化縣列為葡萄災區。

損失達2成 每公頃補助9萬

陳吉仲表示，昨天公告後，十天內受災農民就要到公所登記者，公所受理登記後到田間勘查，若損失達廿％就達現金補助標準，補助金額為每公頃為九萬元。

而陳吉仲昨天在勘災時，突然「學者魂」上身，除想了解災害嚴重程度，還希望找出除豪雨外，造成災損的其它原因，隨行農業專家發現災損嚴重的農民都有共同毛病，即其果串都沒有「套袋」完全密封，只用「保麗龍帽」蓋住果串上緣，晚腐菌隨著雨水灌注到果串內，造成嚴重的損害。隨行的農業專家點出這個毛病，受災農民不服氣，當場要專家「開藥方」，農民自稱「博土」要跟有「博士」稱號的農業專家辯個輸贏。

陳吉仲見雙方相持不下，當場裁示，就以一個受災最嚴重葡萄園作示範，農改場、劉姓農民各負責一半，看學理和實務有無落差，並指示，拍攝成影片，作成田間教學，兩邊到明年此時作收成比較。

另外為協助農民打造溫室對抗極端氣候，陳吉仲宣佈原補助捲揚式防雨設施，補助比率為三分之一，每○．一公頃最高補助十五萬元，將提高補助比率為二分之一，最高補助廿二．五萬元。倘搭配簡易式塑膠布溫室，補助比率二分之一，每○．一公頃最高補助三十二．五萬元，合計五十五萬元。

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