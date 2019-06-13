〈北部〉《桃園》天熱雨多 捕蛇通報暴增3成

2019-06-13

〔記者許倬勛／桃園報導〕時序入夏、氣候溫暖潮濕，捕蛇案件隨之暴增，市府農業局統計，今年截至五月底已累計破五百件的通報案，承攬業務的義消疲於奔命，甚至有眼鏡蛇竄入民宅，讓附近居民人人自危，農業局表示，民眾應勤打掃住家環境，避免吸引鼠、蛙出沒，進而引來蛇類覓食，坊間傳說的雄黃、石灰、鵝糞等防蛇物品，實際上並無驅蛇效果，若發現蛇蹤最好通報處理。

農業局統計，今年一、二月累積捕蛇案件共八十九件，光是三月就有一○一件，加上四、五月的通報量，讓累積通報件數躍升至五一四件，比起二○一七年、二○一八年同時期多出至少三成以上。

中壢消防分隊義消許永昌分析，近期午後雷陣雨、強降雨頻繁，而雨後是出勤捕蛇最頻繁的時間點，不少蛇群應是由山區沖刷而下，躲到稻田、下水道、住家管線等處，趁著出太陽的時間出來透氣。

許永昌表示，每個地區會出現的蛇類也不盡相同，龜殼花、百步蛇較常出沒於復興山區，平地多為青竹絲、雨傘節、臭青母等，以往都會區的蛇類多屬無毒，但近期接獲案件中卻有三分之一是毒蛇，包括鎖鏈蛇、眼鏡蛇等，動輒長一米、重達兩、三斤，且常在民宅、公園等人潮聚集處現身。

月初楊梅區就有農民通報，下午在農舍廁所小解時，眼鏡蛇忽然從旁竄出，蜷曲盤身、蛇頭昂揚吐蛇信呈警戒姿勢，嚇得他大驚失色，趕緊用鋤頭驚擾並通報義消到場。

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