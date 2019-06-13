〈中部〉趁雨偷排 彰化大樹坑排水變「泡泡河」

2019-06-13

〔記者陳冠備／彰化報導〕連日豪雨，彰化縣大村鄉大樹坑排水傾瀉不少土石黃水，不料，昨日下午河道上卻出現大量巨型泡沫，沿著河道綿延近五百公尺，令人怵目驚心，有些泡沫幾乎高過河道，還飄散至附近民宅，且充滿清潔劑味道，民眾擔心有毒，恐污染下游。環保局獲報到場稽查，查出是上游清潔公司將過期清潔劑倒入洗手台所致，違反廢棄物清理法，依法告發開罰。

禍首上游清潔公司 環局開罰

大樹坑排水位處員林市、大村鄉交界，平時水流不大，近日因大雨不斷，河道水位罕見高漲，不料，十一日下午三時許，河道不斷流下白色泡泡，但有濃濃清潔劑味道，民眾擔心泡沫污染水源，趕緊向縣議員曹嘉豪陳情。

水面布滿泡沫 濃濃清潔劑味道

曹嘉豪表示，循上游追查，泡泡河最少綿延五百公尺，認為是上游清潔廠業者所為，也發現，這些泡沫經河道段差與大雨攪拌，有些膨脹到比河道還高，還飄到馬路、民宅等，由於無法確定有毒，通報環保局到場稽查。

縣府環保局表示，獲報後立即到場稽查，經查泡泡來源為上游某清潔倉庫，業者表示，是員工將過期清潔劑倒入廁所的洗手台，導致排水溝產生大量泡泡，現場依廢棄物清理法第五十二條，未依事業廢棄物貯存之規定依法告發，可處新台幣六千元以上、三百萬元以下罰鍰。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法