〈南部〉台南電姬戲院內部遭拆 非歷史建築範圍

2019-06-12

〔記者劉婉君／台南報導〕有八十一年歷史的麻豆電姬戲院，建築立面於去年被指定為歷史建築，十日卻傳出有山貓機具進行內部拆除作業，引起關心文史的民眾注意，台南市文化資產管理處在接獲通報後立即通知停工，昨天前往會勘，確認拆除的部分為非歷史建築範圍，由於內部木構部分腐朽損壞，有倒塌之餘，將輔導所有權人儘快將相關清理計畫送交審核，審核通過後才能復工。

建築立面被指定為歷史建築

電姬戲院門口近日懸掛一塊寫著「危樓」的告示牌，指出內部已倒塌、傾斜，提醒人車勿靠近。文資處表示，日前所有權人代表曾口頭反映，表示戲院內部因年久失修、白蟻等問題，木構部分腐朽損壞，有倒塌之餘，將針對未列歷史建築部分進行清理，文資處現勘後曾提醒所有權人要等相關清理計畫審核通過後，才能進行施工，但所有權人委託評估的承包商因誤會屋主的意思，在計畫尚未送審下，未知會即逕行進入清理，並非拆屋。

內部木構腐朽 有倒塌之餘

昨天戲院的椅子、部分坍落的裝修物已經清理，舞台區也有一部分被拆掉。文資處指出，由於目前動到的地方均屬非歷史建築範圍，但因屬未報准即進行的施工，已要求停工，且在計畫通過前不得動工，歷史建築本體則並未受損，所以沒有開罰，但若再有類似情形，則會視實際狀況依文資法處置。

清理內部 文資處要求補件

昨天會勘也發現二樓屬於歷史建築本體的立面有窗戶已破損、部分地板塌陷，因近日全台受梅雨鋒面及西南氣流影響，中央氣象局發布豪、大雨特報，文資處也擔心雨水會導致損壞擴大，因此將輔導所有權人儘快研擬計畫，以進行後續的環境整理或修繕加固等。

電姬戲院原名「電姬館」，一九三八年由當地望族陳臣興建，為一九三○年代麻豆地區要的娛樂場所，一九四九年改名電姬戲院，除了播放電影外，還設有舞台，一九八七年歇業後閒置迄今。二○○七年時，電影導演侯孝賢曾在此拍攝短片，加上近年來隨著民間文資意識抬頭及文資審議作業，電姬戲院的動向備受各界關注，也喚起許多老麻豆人的記憶，回想起年少時在戲院裡看電影的情景。

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