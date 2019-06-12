〈南部〉記錄屏東糖業發展 復興師生獲獎

2019-06-12

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣復興國小前身是「台糖公司子弟學校」，與屏東糖業發展歷程息息相關，八位小學生在老師帶領下，組成「甜甜秘密小隊」，利用每週三下午實地訪查，並製作紀錄影片、撰寫採訪心得，豐富的第一手資料與影片獲得公共電視播映，今年也拿下台灣校園網界博覽會「地方歷史古蹟組」金獎，同時獲得台灣網博最高榮譽特別獎。

透過專題研究 記錄屏東糖業史

「甜甜秘密小隊」由高志明、張簡碩彥、王慈燕等三位老師指導，李安睿、王予希、鄭宜姍、陳奐宇、洪敏睿、蘇柔伊、張郡哲、張郡軒等八名小學生，透過專題研究方式，探究屏東的糖業歷史與故事。

李安睿說，屏東曾經是全國最大的產糖重鎮，堪稱是最「甜」的縣，去年十月開始，他們實地走訪並記錄十八、十九世紀發生在屏東公館地區「廍公爺」的故事，還到萬丹的甘蔗育種場、阿緱糖廠辦公廳舍、屏東糖廠文物館等，內容豐富又有趣。

製作專題網站 網界博覽會奪金獎

成員們表示，他們每個人都寫了至少十篇、每篇超過六百字的文章，包括採訪紀錄、心得與地方故事等，對屏東糖業發展更加認識，也很開心分享給更多人。

指導老師高志明說，學校致力推動閱讀與社區走讀教育，三年前出版了家鄉繪本「尋寶」後，接續帶著學生挖掘地方故事，並製作專題網站，這次學生研究成果提供了許多第一手資料，像是「萬丹甘蔗祭」、「萬丹甘蔗育種場」、「阿緱糖廠辦公廳舍」、「屏東糖廠文物館」、「屏東糖廍等」等，在google關鍵字搜尋中都名列前茅。

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