〈北部〉東大門夜市攤商重建 供低利貸款

2019-06-12

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮東大門夜市三日凌晨發生大火，共造成卅八家業者攤位受損，塌毀攤位目前已拆除一空，陸橋燒塌下陷的結構安全鑑定則預計月底出爐，受災攤商傾向原地重建，縣府允諾全力協助，花蓮市農會也提供低利貸款專案，利率一．七九％、最高五十萬元，協助攤商暫度火劫。

卅八家受損攤位中，共計卅二攤全毀、六攤半毀，縣府建設處在大火發生後二日內，拆除火場塌毀建物，由於上方陸橋因遭火噬，塌陷約十四公分，另委請結構、土木技師鑑定，依結果決定是否拆除或修繕；縣府指出，有危險將予以拆除，若決定修建，則會一併改善攤商反映的通風及排煙問題。

32全毀攤商盼原地重建

縣府觀光處長唐玉書說，上週半毀六攤商已修復營業，全毀卅二攤商則連署希望原地重建，縣府會以最快速度完成鑑定，並進行重建工作，至於受災戶生財器具及生計補助，已與花蓮市農會談妥專案低利貸款。

花蓮市農會表示，受災卅八攤業者，即起至廿日止，可向花蓮市農會信用部提出低利貸款申請，最高申貸額度五十萬元，貸款利率為一．七九％，將由專人協助簡化申辦手續。

東大門夜市中的自強夜市代理主委張巨文表示，感謝市農會提供低利貸款，有助嘉惠攤商恢復營業，更謝謝縣府幫忙，居中促成低利貸款專案，全毀攤商願意等待原地重建，盼能重現夜市昔日榮景。

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