〈北部〉全國拔河賽 竹縣東興國中奪雙金

2019-06-12

〔記者黃美珠／竹北報導〕成軍才一個月，新竹縣東興國中兩支班級拔河隊就在教育部體育署所辦的全國各級學校室內拔河比賽，奪得八人組、五人組雙料金牌。

八人組、五人組 成軍才一個月

東興國中二年九班、十四班學生，是在體育老師余興劼帶領下，經過一個月集訓，擊敗對手雙雙摘金。他說，希望讓拔河運動未來可以在該校遍地開花。

苦練基本功 「忍痛」控制飲食

余興劼說，五月組訓時，八人組總體重超重四十公斤，五人組總體重卻不足，出賽資格堪憂。

學生們不氣餒，一起加油練基本功、凝聚團隊默契，努力控制飲食，各執行減重、增重計畫。

八人賽組的吳冠佑和鄭丞翔說，那段期間不能吃香雞排、喝珍珠奶茶等手搖杯飲料與甜食，為了勝利，真的是「忍痛啊！」

同組隊員黃子晏說，拔河一定要大家一起努力，如果有人真的忍不住飲食失控了，大家就用揪團跑操場等做額外運動的方式，把多吃的熱量給「逼」出來。

八人賽組的王文軒說，參賽和訓練過程讓他感覺拔河隊就像一部大機器，中間如果有某個人爆掉了，整個機器都會不能運作。

五人賽組的李怡玟說，很多人以為拔河好像不需要技巧，事實上需要培養團隊默契、合作，她也學到「毅力」的可貴，因為只要中途放棄，一切努力都是白費。

此外，創校才三年的東興國中，今年首屆畢業生在會考也創佳績，兩百六十四人中有六十七人拿到5A，包含有七人「5A10+」，等於是四分之一的應屆畢業生學習成就都屬於「精通熟習各科」

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