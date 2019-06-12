〈中部〉《台中》道路未開通 松竹、頭家厝車站須繞路

〔記者張菁雅、黃鐘山／台中報導〕捷運綠線預計明年底通車，其中捷運松竹站與台鐵松竹站共構，卻因北屯軍福十九路沒打通，以致該站只有一處出入口。另外，北屯區舊社里距離台鐵頭家厝站一百公尺，也因道路未打通，得多繞路二．七公里。市議員沈佑蓮、曾朝榮十一日分別替居民向市府請命。
東光路未徵收 搭車得繞遠路
沈佑蓮表示，松竹站位於北屯路與松竹路的交通要道上，目前只能從北屯路進出，東邊鄰近軍福十九路，因與站體平行的東光路尚未徵收，以致軍福十九路無法直通車站；旱溪以東有八個里，人口達十萬左右，居民要去松竹站搭車，必須繞到北屯路。
沈佑蓮表示，東光路徵收開通喊了幾十年，徵收及工程費用龐大，建議市府先考慮徵收松竹路與北屯路轉角，也就是鄰近松竹站東側這一小段，長度初估約五百公尺，讓軍福十九路能直通車站。
舊社里聯外道不通 火車站好遠
曾朝榮則指出，舊社里多條聯外道路尚未打通，居民距離對面的頭家厝火車站僅一百公尺，卻需繞路多走二．七公里，到大買家量販店也得多走一．七公里。另松竹五路沿線居民及學生出入頻繁，也因鐵道高架下方平面道路未打通，交通不便。
曾朝榮又說，以往道路緊鄰鐵道打通未果，現今鐵路皆已高架化，希望市府依序打通聯外道路，包含捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收細部計畫與第十二單元長春自辦市地重劃區，紓解長期的交通阻塞。
市府先規劃東光路闢建工程
建設局長陳大田表示，市府已規劃北屯區東光路計畫道路開闢工程，並朝分期、分段進行；東光路、軍福十九路口列為第一優先路段，已編列今年度先期計畫經費兩億多元，將提預算審查會討論，儘量配合捷運綠線通車時程，儘速打通道路。
北屯區東光路（松竹路一段至東光路八九二巷）計畫道路開闢工程，長度一千五百卅公尺、寬度卅公尺，經費約四十五億元，完工後將可健全捷運松竹站周邊路網。
北屯捷運機廠區段徵收工程範圍內東西向延伸道路有四條計畫道路，目前已規劃8M-3計畫道路（敦富六街）銜接潭子區大成街。