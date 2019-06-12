〈中部〉《台中》古蹟內養雞、踢球 市府挨批維護不力

2019-06-12

〔記者張菁雅／台中報導〕神岡區大夫第（社口林宅）、潭子區摘星山莊、豐原區丘逢甲紀念公園的丘逢甲進士功名石都被列為古蹟或古物，市議員徐瑄灃十一日表示，這幾處古蹟牆面剝落、滅火器過期，還有人在古蹟內養雞、踢球，顯示市府維護不力。

議員：不少文物還被盜走

徐瑄灃表示，神岡區大夫第之前曾整修，但現在遇到大雨積水嚴重，許多文物被盜走，牆面大面積剝落，紅磚牆面嚴重風化，角落還擱置一堆滅火器，使用期限為二○一二年十二月，早已過期，顯示市府對古蹟維護相當鬆散。

徐瑄灃也指出，市府在市定古蹟摘星山莊設置青創基地，結果有實驗學校蓋雞舍養雞，還有人踢球，古蹟活化固然重要，但在古蹟內養雞、踢球，難道不會影響古蹟維護？另外，丘逢甲進士功名石，位置相當偏僻，維護不易，議員蕭隆澤曾建議遷移，但文化局邀學者專家開協調會，決議不宜遷移。

文化局解釋活古蹟概念

文化局指出，實驗教育團體進駐摘星山莊，透過養雞、刺竹再利用等行為，讓孩子認識原住戶日常生活模式，具有生命教育的性質，使摘星山莊成為活古蹟。徐瑄灃表示，讓學生體驗原住戶生活沒有不對，但活動內容應該有所規範，必須把古蹟維護列為第一優先。

她表示，不管是古宅或紀念碑，這些歷史文物，都是記錄著生活在這片土地上過往的故事，若不好好善加對待，等到消失時，將無法重現。

文化局長張大春表示，台中市古蹟及歷史建築，公有部分由各管理單位管理維護，民間部分由所有權人管理維護，台中市文化資產處會定期派員巡視檢查，古蹟或歷史建築委託給民間團體營運管理者也會定期評鑑，作為後續繼續委外營運管理的依據。

張大春也說，目前台中市仍有很多古蹟和歷史建物等待修繕，將建請文化部寬列經費，補助維護修繕。丘逢甲進士功名石是否遷移，市府將邀集古蹟維護專家、文史專家研議，若要移到室內，將就近以葫蘆墩文化中心為地點，也符合丘逢甲紀念公園的文史意義。

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