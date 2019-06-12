〈中部〉雨炸仁愛山區 坍方路斷避免前往

2019-06-12

〔記者佟振國／南投報導〕受梅雨鋒面與西南氣流雙重影響，南投縣山區昨雨量驚人，導致仁愛鄉道投八十九線力行產業道路沿線多處坍方落石與泥流，交通中斷，縣府開口契約廠商已進行搶修，車輛得暫時繞行台十四甲線通行；鄉道投八十五線都達明隧道也有大量石塊滾落路面，危及通行安全，由於鋒面持續影響，警方也提醒民眾避開危險路段，以策安全。

力行產業道 已請廠商搶修

梅雨鋒面昨開始影響台灣，氣象預報至週五前可能帶來致災性降雨，南投縣山區鄉鎮居民即感受這波梅雨鋒面的威力，全縣累積雨量最多的仁愛鄉合歡山逾二百卅毫米，鄉內南豐、楓樹林、瑞岩、翠峰等測站也逾一百九十毫米，先前雨災至今路況不佳的力行產業道路又傳災情。

都達明隧道前 大型石塊散落

據翠華村長高政光及仁愛分局翠巒派出所回報，力行產業道路指標約十六公里處上方土石不斷滑落，路面被大量土石覆蓋，翠巒至力行無法通行，指標卅八．五公里霧社至瑞岩也有多處土石泥流，幾乎全線交通中斷，除進行封閉管制，也報請縣府開口契約廠商進行搶修，目前須改走台十四甲線合歡山公路。

至於都達村鄉道投八十五線都達明隧道前則有多個大型石塊掉落，細小土石也不斷滑落；台十四線廬山溫泉至部落也有樹木倒伏，均影響通行安全，警方也提醒民眾小心通過，若無必要最好避免前往山區活動，以策安全。

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