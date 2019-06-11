〈南部〉小琉球海底珊瑚被刻字 惹公憤

2019-06-11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕端午節連假屏東小琉球共湧入近三萬人次遊客，島上景點到處都是人，大量垃圾對環境造成嚴重負擔，甚至還有人在珊瑚上刻名字留念，大鵬灣國家風景區管理處副處長王玟傑指出，破壞自然資源行為可依《發展觀光條例》處五十萬元以下罰鍰。鄉長陳國在表示，為了減少環境污染，目前正和環保署配合推動相關如污水處理、環保杯及電動單車等的政策。

潛客刻名留念被PO網 雖道歉但風暴不止

小琉球觀光夯，但水域、潮間帶騷擾海龜甚至攻擊海龜等事件頻生，端午連假三天統計近三萬人次登島，當地已有不少人擔憂小島因觀光人潮，反過來損壞環境承載力，觀光恐難以永續。

臉書粉專「靠北潛水」PO出杉福海域海底的珊瑚遭刻字的照片，引發公憤撻伐，經網友肉搜發現一名女潛客竟在珊瑚刻上名字留念，她雖已道歉但風暴不止；大鵬灣國家風景區管理處副處長王玟傑指出，破壞自然資源行為可依《發展觀光條例》處五十萬元以下罰鍰，屏東縣政府則表示脫序事件層出不窮，最基本的還是公民素養道德，將加強教育宣導。

鵬管處：可處50萬元以下罰鍰

人潮帶來錢潮的同時也製造更多垃圾，琉球鄉長陳國在說，現階段因交通輪的客運量已達頂點，除非再增船班，否則觀光客不可能大幅增加，但假日一天六到七噸的垃圾，仍是清潔隊極大負擔，現已改為每週清運兩次，應不致再爆發垃圾危機。

垃圾量增 鄉長：推環保杯、設飲水機

陳國在指出，公所配合環保署推動綠能減碳政策，如設置飲水機及推廣電動機車等，手搖飲料店也了解觀光須要永續，配合政策並實際推動共享不鏽鋼的「琉行杯」，實質減少塑膠垃圾。

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