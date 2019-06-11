〈北部〉《桃園》桃客5053、5096 6/14起每小時一班復駛前站

2019-06-11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園客運5096大溪─桃園、5053龍潭─桃園兩條公車路線，原本到桃園區後會停靠南華路口、民族路口，然後再到桃園總站，方便要到前站的乘客下車，如此行之幾十年，但從一日開始，桃園客運更改停靠路線，不再經過南華路口、民族路口，直接停靠位於後站的桃客總站，乘客大為跳腳，向市議員陳治文陳情，經其與桃客協調，達成每小時一班次恢復延駛至前站的配套措施。

原調整駛至後站桃客總站 乘客跳腳

桃園客運經理梁家明表示，這兩條路線的調整，源於市府交通局考量桃園前站道路交通流量過大，連接前、後站的三民路橋與民族路橋能負擔的車流量已達飽和，且因應捷運綠線動工後的可能影響，因此要求客運業者檢討公車路線。

先前因桃園火車新站的硬體設施，並無適當設備提供行動不便人士穿越前、後站，5053、5096兩路線更改停靠站案，始終處於規劃階段，直至臨時車站設置電梯與電扶梯後，於一日開始實施。

向議員陳情 與桃客協調後決定延駛

梁家明說，5053、5096兩路線截短至桃園客運總站（後站），可讓往返桃園至大溪、龍潭的乘客及欲轉乘火車的乘客，縮短十五至廿分鐘車程，另對需轉乘至桃園高鐵站、桃園中正路與其他地區的民眾，提供原地轉乘的便利，更提供無障礙的乘車友善環境與場站設施（廁所、座椅、風扇）。

在路線縮駛後，梁家明說，因部分乘客仍有搭車前往前站中華路的需求，經向交通局提出申請，二條路線將自十四日起，每小時有一班次恢復延駛至前站，方便民眾需求。

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