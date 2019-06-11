〈中部〉獨角仙被「摸走」 勸告也沒用

2019-06-11

〔記者湯世名／彰化報導〕心痛！今年獨角仙大爆發，彰化縣花壇鄉虎山巖大嶺巷一處光臘樹秘境棲息著許多獨角仙，不料連日來有人前往捕捉，甚至將其販售謀利，令當地居民相當生氣；另外，芬園鄉民蔡舜淼復育的獨角仙今年爆量高達逾三千隻，同樣被人偷抓，他呼籲民眾「動眼勿動手」，一起來守護獨角仙。

闖花壇光臘樹秘境 裝袋疑販售

花壇鄉陳姓鄉民指出，目前為獨角仙繁衍季節，虎山巖大嶺巷有一處光臘樹秘境，約有三十棵，每棵樹上都棲息著十來隻獨角仙，不料有人聞風前來捕捉，日前看見一名婦人拿著袋子恣意捕捉，他前往查看並發現婦人袋子裡裝了好幾隻獨角仙，立刻出聲喝止，婦人卻說要抓回去給孫子玩；另外，疑似寵物店業者嗅到商機，一次就抓了十幾隻，勸告也沒用，令人心痛。

芬園兩兄弟巡邏 籲愛牠別抓牠

而彰化縣芬園鄉民蔡舜淼、蔡舜隆兄弟復育的獨角仙今年大爆發，上百棵光臘樹上棲息多達逾三千隻獨角仙，生態相當豐富，吸引學校、社區來此生態教學，欣賞自然生態之美，不料卻也有不肖人士前來偷抓獨角仙，蔡舜淼兄弟還得經常前往巡邏。

蔡舜淼指出，去年同期因暴雨，導致該生態區的獨角仙數量驟減剩不到一千隻，所幸經過復育，今年數量高達逾三千隻，還首度與國立中興大學昆蟲系教授楊正澤合作，進行獨角仙生態研究與復育，沒想到近來卻常有不肖人士前來偷抓，令人痛心！

蔡舜淼強調，據了解市面上一隻獨角仙動輒一五○元至三百元不等，價格看俏，有人「嗅到」商機，趁傍晚或夜間前來，把棲息在光臘樹上的獨角仙一隻隻抓入容器內，不是要帶回家飼養，就是要抓去轉售，嚴重破壞自然生態，希望大家能讓昆蟲回歸大自然，共享自然生態之美，「愛牠」就別「抓牠」。

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