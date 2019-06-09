〈中部〉連假避暑加茶賽 溪頭車潮塞爆

2019-06-09

〔記者謝介裕／鹿谷報導〕天氣炎熱加上茶賽展售會活動，八日往溪頭大塞車，車潮回堵十多公里，救護車一度被迫以逆向行駛方式穿越車陣，險象環生，附近居民也因動彈不得而怨聲四起，盼縣府能儘速改善延溪公路假日塞車問題。

延溪公路綿延10多公里

通往溪頭、杉林溪，俗稱「延溪公路」的一五一線，多半都是單線道，昨日鹿谷農會及凍頂茶葉生產合作社分別舉辦春季茶賽頒獎暨展售會，因天氣炎熱加上端午連假，前往溪頭壁暑的車輛更是一部接著一部，愈到中午塞得愈嚴重，車陣一度綿延十多公里，嚴重衝擊民眾出入生活。

南投縣警察局交通隊除了派員在路口指揮交通以外，也在台三線與延溪公路交叉路口豎立警示牌，提醒尚未上山的遊客，可提前變更到其他地點遊玩。

南投縣政府工務處長陳錫梧指出，此次大塞車的主因，除了湧現的車輛已超過延溪公路承載量以外，台大溪頭自然教育園區停車仍採傳統人工作業，也是造成車輛回堵的因素之一，儘管縣府有意拓寬道路增加交通流量，但未獲中央支持，目前仍朝興建立體停車場方向努力。

台大實驗林管處表示，該處對於入園購票、停車場收費等相關事宜，也考慮以電子化替代目前的傳統人工作業，以縮短遊客排隊等候時間，共為改善假日塞車問題盡分心力。

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