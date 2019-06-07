〈南部〉新營300歲老榕13日斷根 10月移植

2019-06-07

〔記者王涵平／新營報導〕南市農業局列管編號第一六四號的鎮安殿旁三百歲珍貴老榕樹，因新營轉運站開發進行移植，將於本月十三日進行斷根，十月移植至鄰近公園。

位鎮安殿旁 耆老兒時的榕仔公

農業局表示，新營茄苳腳鎮安殿主祀開天炎帝（神農大帝），歷史超過二百五十年，香火鼎盛，廟旁一株約三百歲老榕樹，早年被颱風吹倒又立足生根，樹型由三枝斜向生長的主幹構成，也有多枝氣生根引導入地。雖然老樹不是非常巨大，卻是許多耆老口中兒時乘涼玩耍的「榕仔公」。縣市合併前就已被列管保護，由鎮安殿管理委員會照料，農業局每年為老樹做健康檢查，必要時進行修剪。

廟方指出，老榕樹有許多傳奇故事，早期曾傳出園藝業者擬替老樹修枝，結果準備的五支鏈鋸都當場故障，經燒香請示之後，才順利施作。

轉運站開發 老榕處低窪需搬家

農業局指出，此次因重劃土地高程改變，老樹變成位於地勢低窪之處，老榕樹需進行搬家，當地居民及農業局研商由鎮安殿主祀神明開天炎帝決定，降駕乩身指示移植至廟宇後方的公園，斷根時間經過神明同意本月十三日處理。

農業局委託廠商規劃移植計畫

農業局表示，委託擁有國際證照的專業廠商評估規劃，為老榕樹量身訂做一份縝密的移植計畫，包含各種檢測分析、土壤改良計畫、吊運計畫等等，再經由十五位專家學者組成的「臺南市樹木保護委員會」審查通過，預計十月吊運移植。

農業局說，台南列管珍貴樹木目前有二六五號，每年逐株進行健康檢查和追蹤，遇到嚴重病蟲害或安全風險，第一時間邀請專家學者提供處置建議。

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