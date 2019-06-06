〈南部〉台東熱氣球6/29升空 邀客FUN暑假

2019-06-06

〔記者陳賢義／台東報導〕七顆熱氣球昨晨在鹿野高台升空，宣告「二○一九國際熱氣球嘉年華」將從廿九日起展開為期四十五天活動，台東縣府請遊客及早規劃行程，到列為全球十二大熱氣球驚豔城市之一的台東玩一夏。

規劃9場光雕音樂會及主題活動

「幸福長九（久）。夢想童樂園」熱氣球嘉年華，規劃有九大光雕、九大活動，除了歷年最多的九場光雕音樂會外，更以繫留體驗、自由飛、造型球展演、遊樂園、愛情主題日、野餐日、星空咖啡廳及最美星空音樂會九大主題活動，將鹿野高台打造充滿「幸福、童趣」的熱氣球派對。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，今年的熱氣球嘉年華將邀請在世界各地廣受大家喜愛的明星造型球，有最受小朋友歡迎的「海綿寶寶」、「彼得鸚鵡海盜」、「日本惠比壽」、「三隻小蜜蜂」及「啄木鳥伍迪」，還有非常逗趣的「潑水企鵝與帕逗企鵝」雙組合將在鹿野高台齊聚一堂。

另因應今年是豬年，也邀請了可愛又療癒的「豬農夫」與「墨鏡小豬」跟著豬年出生的朋友一起打造三隻小豬奇遇記，還有「喔熊組長」及「全聯福利熊」，高達四十顆廣受大家喜愛的明星造型球，都將同聚嘉年華，讓大家一飽眼福。

將推出兩顆隱藏版造型球 近日揭曉

交觀管表示，這次活動還隱藏了驚喜，將推出兩顆隱藏版造型球，一個是陪六○年代的朋友一起長大的卡通人物，另有一個則全球知名、頂著紅色爆炸頭的丑角人物，兩個隱藏版造型球將在近日揭曉，提醒愛好「追球」的球粉們拭目以待。

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