〈南部〉台南忠靈塔老舊損壞 民團提報列古蹟

2019-06-05

〔記者劉婉君、洪瑞琴／台南報導〕南區體育公園內的忠靈塔，市府將於六十天之內完成所有骨灰的遷移，重現府城水文促進會昨天呼籲市府「不要再驚擾先人了！」將提報有近八十年歷史、可能是台灣現存最大也最完整的忠靈塔列為古蹟。

殯葬所︰將遷移骨灰 沒拆除計畫

殯葬管理所表示，忠靈塔因年代久遠，塔內櫃體結構損壞日益嚴重，已成危塔，加上塔內安置的骨骸長年無人奉祀而凌亂不堪，因此將把骨骸遷移至安南區第一示範公墓，其中有主十五具將進塔、無主三千具將灑葬，忠靈塔目前並無拆除計畫，遷移後將移交給體育處管理。

文資處︰會進行文資價值現勘

文資處指出，若民間依法提報文化資產指定或登錄，文資處受理之後會依照規定程序組成專案小組，進行文化資產價值現勘。

廣場曾是黨外重要造勢場地

重現府城水文促進會說，市府繼南山公墓迫遷之後，再度擾動先人安居之處，忠靈塔建於一九四一年、一九四四年落成，當年動員台南州青年勞動興建，奉祀因戰爭去世的台南州民骨灰（骸），高約廿八公尺，裡面五層加頂樓共六層，上有末代台灣總督安藤利吉所題之「忠靈塔」。戰後初期，為了推行體育運動、提倡強身救國，一九四八年第三屆省運動會在體育公園舉辦，當時的省主席魏道明將「忠靈塔」三字改為「積健為雄」。

文史團體籲不要任意驚擾先人

重現府城水文促進會表示，黨外時期，忠靈塔廣場是台南市黨外人士非常重要的造勢場地，被視為民主聖地，為具有城市歷史的古老建物，呼籲市府不要再任意擾動先人安居之所，將提報忠靈塔列為古蹟。

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