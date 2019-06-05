〈南部〉台東拚觀光 票選10大必買伴手禮

2019-06-05

〔記者張存薇／台東報導〕暑假到台東，玩什麼、吃什麼、買什麼？台東縣政府即日起推出「台東十大必買伴手禮」票選，吃的涮嘴零食、糕點，用的文創商品或送禮最體面的農特產品都歡迎民眾在粉絲專頁留言推薦，預計六月底前公布前十大，再搭配去年選出的十大必吃美食、必去景點及必玩活動，要讓遊客對台東行滿載而歸！

月底前公布 讓民眾了解在地特色好禮

交通及觀光發展處長江慧卿指，縣府去年舉辦十大必吃美食、十大必去景點、十大必玩活動推薦票選，方便遊客規劃行程，也透過網友分享推薦、吸引更多民眾到台東旅遊，今年則首度推出十大必買伴手禮票選，讓民眾進一步了解在地特色好禮、旅遊拼圖更完整！

民眾可到「台東就醬玩 amazing taitung─台東縣交觀處」粉絲專頁依步驟留言、分享必買伴手禮，有機會抽中池上米餅、米穀酥或良質米等好禮，每人限留言一次、也僅一次得獎機會。

特色零食點心、農特產、文創商品都可

江慧卿表示，除了地瓜酥、米乖乖、琪瑪酥、寒單餅、麻糬等特色零食點心，紅烏龍、咖啡及最夯的紅藜多元化等農特產品都不限，只要是方便帶回家自用、餽贈親友的都可以，歡迎民眾參與活動、支持自己最喜歡的伴手禮！

而台東縣十大必吃美食包括藍蜻蜓炸雞、榕樹下米苔目、卑南包子、王群翔慢食家宴、林家臭豆腐、池上米、客來吃樂、寶桑蘿蔔糕、東粄香傳統米食坊、蓋亞那工作坊。

十大必去景點則包括池上伯朗大道、鹿野高台熱氣球、三仙台風景區、多良車站、鐵花新聚落、台東森林公園、栗松溫泉、太麻里金針山、朝日溫泉、加路蘭遊憩區，

十大必玩活動第一名為即將展開的台灣國際熱氣球嘉年華，其他還包括金針花季系列活動、原住民族部落豐年祭（射耳祭、收穫祭）、花現鹿野鹿客趴趴走、萬物糧倉大地慶典夏果藝術季—慢漫山城佐茶音樂會、東海岸大地藝術節及月光‧海音樂會與都蘭慢漫走、元旦三仙台迎曙光、小小鐵人夏令營、夜訪小野柳、慢食節系列、成功小鎮─漁村風情之旅等。

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