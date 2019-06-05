〈北部〉蘇澳海上龍舟賽 恢復3漁港輪辦

2019-06-05

〔記者張議晨、林敬倫／宜蘭報導〕蘇澳「海上龍舟賽」，自一九六五年來都由南方澳三座漁港輪流舉辦，去年突然喊停，固定在第三漁港舉行，地方認為傳統民俗不宜改變，引起反彈；今年龍舟賽將在七日登場，鎮公所從善如流，宣布從這屆起恢復漁港「輪流作東」傳統，希望民俗永續流傳。

蘇澳鎮海上龍舟賽最早在南方澳南天宮前第一漁港舉行，後來昭安宮前第二漁港、進安宮前第三漁港接續完成，龍舟賽改由三座漁港、廟宇輪流辦理，這項傳統已延續五十多年。

三座漁港「輪流作東」是蘇澳端午龍舟賽一大特色，去年鎮公所以交通順暢、停車方便為由，取消輪辦傳統，宣布往後龍舟賽都在第三漁港舉辦，引起破壞傳統的批評。

今年龍舟賽七日將於南方澳第三漁港登場，共有十六支隊伍參賽；鎮長李明哲昨在進安宮舉辦祭港儀式，同時宣布從這屆起，龍舟賽恢復三漁港輪流作東傳統。李明哲說，傳統文化保存不易，應該重視歷史、傳承記憶，明年由第一漁港舉行、後年由第二漁港主辦。

宜蘭河龍舟賽 明天登場

另，宜蘭市公所辦理的「宜蘭河龍舟錦標賽」，將於六、七日兩天，在宜蘭河西門橋至慶和橋段登場，今年有三十一支隊伍參與；市公所還邀請藝人劉行格、向蕙玲、ACTLive樂團等藝人團體獻唱，現場更擺有十七攤古早味攤位，吃喝玩樂一次到位。

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