〈南部〉省道台一線鳳山至大寮路面改善 六月十四日完工

2019-06-04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕省道台一線為高雄通往屏東交通要道，每日一萬多人車穿梭往來，公路總局高雄工務段今年斥資三千多萬元，改善鳳山到大寮路面工程，近來因雨施工斷斷續續，又適逢端午節連假不施工，整體工程預計六月十四日完工。

南高雄要道、重車出入 路況不佳

省道台一線高雄鳳山至大寮區，為南高雄的重要交通幹道，更是高雄通往屏東的主要交通道路，每日交通流量一萬多人車，且重車往來頻繁，造成路面損壞率高，經常為民眾詬病。

前瞻挹注逾3千萬 改善4.7公里

民進黨立委許智傑、林岱樺日前接獲民眾陳情，台一線鳳山至大寮區部分路面現況不佳，邀集公路總局第三區養護工程處與高雄工務段勘查損壞路面，爭取路平經費挹注，要求重視道路品質。

公路總局今年針對台一線高雄鳳山至大寮區，爭取到前瞻計畫經費，挹注工程經費三千五百八十萬元，進行鳳山到大寮區雙向路面改善工程，從建國路三段起往南到鳳屏一路路段，改善長度大約四．七公里。

高雄工務段長張孟孔表示，近來因梅雨季節下雨，造成工程斷斷續續施工，本週又適逢端午節，週五起連假不施工，後續只要天氣狀況穩定，整體工程預計六月十四日完工，提供民眾平坦道路，以保障行車安全。

立委許智傑指出，路平計畫工作重點，包括協調管線單位配合埋管或汰舊管線，進行人手孔蓋調降，全面刨鋪、以新料鋪築路面，提升鋪面抗疲勞性及變形能力，可大幅提高道路承載力，延長使用年限。

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