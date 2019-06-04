〈台北都會〉挺韓造勢 北捷：8.09萬人次出站

2019-06-04

〔記者沈佩瑤、蔡思培、郭安家／台北報導〕挺韓團體六月一日在凱道舉辦大會師，主辦單位聲稱湧入逾卅萬人，但據台北捷運公司統計，當天離凱道最近的兩個捷運站，出站人數約八．○九萬人次，台北市警方則罕見未公布人數。對此，國民黨北市議員昨在議場質疑「是否因上面給壓力？」北市警察局長陳嘉昌堅不鬆口，還強調未來會朝不公布人數的方向去做。

統計台大醫院與中正紀念堂站數據

北捷昨公布數據指出，位於凱達格蘭大道附近的捷運台大醫院站與中正紀念堂站，在韓國瑜凱道造勢當天，兩站的出站人數從上午六點到下午五點，合計約為八．○九萬人次，比上週六（五月二十五日）同期增加約四．七八萬人次。

不過北捷也表示，該數據只呈現出兩站當天的出站人數，參加活動有許多交通管道，北捷運量僅為客觀數據參考之一，參與活動人數和捷運運量非等同。

警方不公布人數 陳嘉昌：我負責

柯文哲昨下午赴議會市政總質詢，國民黨市議員戴錫欽、李明賢、王欣儀、張斯綱紛紛質疑，從反核大遊行、白衫軍等等，警方都有估計人數，「為何只有六月一日這場不公布人數？有沒有上面的壓力？」只見柯文哲瞪大眼猛搖手，警察局長陳嘉昌也馬上出聲：「我做的決定我負責」，沒有市長、更沒有警政署的壓力。

陳嘉昌一度和戴錫欽在議場上僵持，柯文哲搖頭苦笑：「我是無辜的。」陳最後坦言，是他認為沒有需要，因為每次估，會有不同解讀，還說未來會朝都不公布的方向做。

張斯綱要求柯宣示，日後都不要公布、也不要警方估計人數，否則恐將變成未來選舉攻防。柯文哲忍不住碎念陳嘉昌，「你內部不可能不算呀」，「你想太多了」，「若有困難就訂個規則，內部作業不可能沒數字，不過保密效果太爛一定會流出去」。

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