〈北部〉《桃園》10大危險水域 大溪3處最多

〔記者周敏鴻／桃園報導〕復興區小烏來風景特定區內的宇內溪戲水區，六月起開放至九月底，該處有流速緩慢且無視野死角的兩百五十公尺長河床，是民眾夏日消暑的好去處。另外，全市仍有新屋區永安漁港南岸、復興區霞雲溪流域等十大危險水域，消防局呼籲民眾切勿前往戲水，否則將會被巡邏的消防隊員勸離。
消防局統計，桃園市去年的救溺案件中，因戲水而溺水有四起，與二○一四年至二○一七年間救溺的案件數中，因戲水有五起、因垂釣有三起，相去不遠，這是因為消防局多年防溺宣導，已讓多數民眾建立起避免到危險水域戲水或垂釣的正確觀念。
復興及大園區 各有2處
市府列管的十大危險水域多在山區溪流或海邊，其中以大溪區三處最多，包括大漢溪流域（溪洲橋到武嶺橋段）、大綸街附近桃園大圳、石門水庫阿姆坪碼頭（含東湖碼頭）；其次為復興區、大園區各有兩處危險水域，分別是復興區的霞雲溪流域、義興發電廠攔砂壩，以及大園區彩虹橋附近、橫峰里卅鄰附近的老街溪等。
消防局表示，被列為危險水域的地點都是熱門的民眾戲水地點，也容易發生溺水事件，近年來各處水域發生溺水而致傷或致死的案件雖明顯減少，但仍未解除列管，目的是不要讓民眾誤會水域「已經安全了」。
戲水 消防局將巡邏勸離
隨著夏季到來，消防局呼籲民眾，若要戲水消暑，應選擇合法的游泳池等安全地點，或六月初已開放的宇內溪戲水區；籲請民眾千萬別到十大危險水域戲水，且九月底前，消防局會不定期派員前往執行「水域救援機動車巡」勤務，只要發現民眾戲水，都會勸離。
消防隊員提醒，民眾若遇溺水事件，一定要牢記救溺口訣「叫、叫、伸、拋、划」：「叫」大聲呼救、「叫」呼叫119等、「伸」利用延伸物（如竹竿、樹枝等）、「拋」拋送漂浮物（如球、繩、瓶等）、「划」利用大型浮具划過去（如船、救生圈、浮木、救生浮標等），才能在意外中自救或救人。