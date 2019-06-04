〈北部〉無償供地抵稅 新竹縣月底前公布辦法

2019-06-04

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣去年調漲公告地價後引爆新興開發區有些地主地價稅暴漲爭議，縣府將於月底以前成立單一窗口且公告，鎖定非法人、經公辦市地重劃或區段徵收過、且沒買賣過土地的原始配地地主，提供他們申請在一定期間內，無償提供土地給縣府做停車場、公園綠地或廣場等六大類別使用以抵繳地價稅，申請核定當年就可以獲得免徵。

去年地價稅暴增 引爆地主抗議

考慮經濟規模，目前縣府初步的「共識」是這六大類別依其使用目的不同，所需的最小面積也不同。從所需面積最小的綠地至少要一百五十二坪起，到計畫面積最大、用於保管拖吊車輛的保管場需要至少一千五百廿坪不等，依申請人的申請而有不同的條件。

鎖定六大類抵稅 初步達共識

目前最被陳情地主接受的為做停車場（見圖，記者黃美珠攝）、公園、綠地、或廣場用途的方案，除前述綠地至少要一百五十二坪，其他的開發面積都必須要六百零五坪（兩千平方公尺）以上，才符合投資開發的經濟效益。

作為停車場、公園等公設使用

至於這六大類別無償提供給縣府使用的期間則從三年到十年不等。地主如果要提早解約另做使用或買賣，都會有違約金的問題。

此外，縣府對於公園、綠地、以及廣場還要求，也就是其基地所在周邊兩百公尺以內最好不要有相同設施存在，除非經過縣府特許，嘉惠周邊還沒有這類公設地的街廓，基地還必須鄰接有面寬八公尺以上、可供通行的道路。

要申請做停車場的，基地附近兩百公尺內的停車需求必須大於供給，且經各單位會勘確認，同樣也須鄰接有面寬六米的可通行的道路才行。

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