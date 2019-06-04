〈中部〉《台中》520豪雨掏空路基 石岡民宅懸半空中

2019-06-04

〔記者歐素美／台中報導〕恐怖！石岡區萬仙街一處民宅下方路基掏空，宛如懸在半空中，石岡區龍興里長黃清標表示，今年五月廿日豪大雨造成路基掏空，附近民宅也岌岌可危，居民人心惶惶，盼市府整治下方野溪，讓附近居民可以安心居住。石岡區長劉素幸表示，路基遭掏空的民宅，自九二一地震後即無人居住，針對該處災情，區公所已提報水利局納入災害復建工程，進行整治。

黃清標表示，今年五月廿日山區豪大雨，野溪沖刷，造成萬仙街附近地基滑動，呂姓民眾住宅下方地基被掏空，宛如懸在半空中，還好呂姓民眾一家於九二一地震後即搬離，但附近仍有其他住家及果園等，位在距離三百公尺處，因地基滑動，人心惶惶，希望市府能整治野溪，讓居民可以安心。

石岡區長劉素幸表示，民宅下方就是食水嵙溪支流，因豪大雨沖刷，造成路基流失掏空，昨已通報水利局納入災害復建工程。

水利局表示，經派員現場勘查結果，該處崩塌地位在山坡地保育區農牧用地，滑動面積約兩公頃，由於食水嵙溪支流沖刷造成坡面基腳流失及坡面逕流水灌入，致使土岩交界順向坡面含水量過高順勢滑落，才造成上方道路崩塌。

水利局指出，該路於去年汛期豪雨過後，下邊坡以鋼軌樁打入，並以鋼襯板補助支撐維持道路通行，今年五月廿日山區豪大雨使災害擴大，目前已提報災後復建工程，初估經費約需兩千萬元，將同時報請農委會水土保持局補助經費辦理。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法