〈中部〉口湖養「黑水虻」 去化廚餘幫大忙

2019-06-04

〔記者黃淑莉、詹士弘／雲林報導〕雲林縣口湖鄉清潔隊試養「黑水虻」吃廚餘五個月，成效良好，不僅解決鄉內廚餘去化問題，產出的液態肥、固態肥更是很好的有機肥料，雲林縣環保局率其他鄉鎮清潔隊來觀摩，鼓勵一起養蟲吃廚餘，推動循環經濟。

雲縣推循環經濟 各鄉鎮觀摩

生活垃圾中廚餘佔比例高，加上廚餘對焚化爐設備傷害很大，政府積極推動廚餘回收，生廚餘當堆肥、熟廚餘餵豬，但為防堵非洲豬瘟疫情，雲縣府已公告禁止廚餘餵豬，廚餘去化成了棘手問題。

口湖鄉長林哲凌指出，為解決廚餘去化問題，公所清潔隊成立「廚餘去化工作小組」，透過參訪、網路查詢發現，黑水虻不僅可以吃廚餘，黑水虻的蛹、成蟲可以餵雞，雞的糞便可以當黑水虻飼料，去化廚餘過程零廢棄，還可再利用，是最佳的循環經濟。

口湖鄉清潔隊長林嘉億指出，黑水虻幼蟲要餵食米糠等營養度高的食物，幾天後即可吃廚餘，七天後變成蟲蛹，再羽化成蟲，傳宗接代產卵後即死亡，蟲屍可當肥料或餵雞，黑水虻吃掉廚餘過程會排洩尿液、糞便，成為液態肥、固態肥，都是很好的有機肥料。

林嘉億表示，口湖因地方漁塭養殖產業，有業者會以廚餘養魚，每天廚餘量大約在三、四百公斤，加上受限空間，試養規模不大，現在每天消化廚餘量最高可達四百公斤。

林嘉億說，養黑水虻去化最大困難是養蟲技術，先前曾發生黑水虻被自己的尿液淹死意外，廚餘水份太多也不行，不過這些困難現在都已克服，並有一套標準流程，加上環保局允諾補助一部「廚餘破碎脫水機」，可再縮短去化時間並增加去化量。

環保局強調，口湖鄉公所黑水虻試養成效很好，不僅去化該鄉廚餘，也協助其他鄉鎮，鼓勵其他鄉鎮學習。

海區垃圾破袋稽查 6月執行

另外，雲林縣政府推動垃圾減量，五月開始加強垃圾破袋稽查，第一波針對山線、平原區九個鄉鎮進行抽查，違規率達十七%，以紙容器未分類違規最多，其中林內鄉分類表現最優，斗南、莿桐有待改善；環保局副局長林武宏表示，將針對表現較差的鄉鎮市加強輔導，本月則將抽查海區未稽查鄉鎮。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法