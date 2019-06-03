〈北部〉成功抗蟲害 頭城百年雀榕喜重生

2019-06-03

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮盧宅前的百年雀榕，被視為頭城城東里的「鎮里之寶」，今年春節過後染上病蟲害，枝幹枯萎掉葉，百年老樹奄奄一息，幸經樹木專家投入搶救，老樹已恢復生機，里民興奮說，「老樹終於回來了！」

城東里鎮里之寶 春節後染病

頭城鎮市中心有三棵高壯雀榕，分別位在北門土地公廟、南門土地公廟、盧宅前的史雲湖畔，根據耆老說法，三棵大樹皆有百年以上歷史，其中史雲湖畔旁的老雀榕，因樹型宏偉、枝葉繁密，最為壯碩，成為城東里地標，里民當成「鎮里之寶」。

春節期間，史雲湖畔旁老雀榕被發現有異狀，茂盛枝葉幾乎掉光，出現瀕死狀況，里民憂心「還能救活嗎」，為搶救雀榕，城東里長陳錫寶緊急通報縣府農業處，由樹木專家採樣送驗，研判是蛾類昆蟲大量繁殖啃食雀榕綠葉，導致大範圍落葉，緊急投藥防治，最近綠葉重現枝幹，里民鬆了一口氣說，老樹被救回來了。

樹藝景觀所︰尋求改善生長環境

宜蘭縣樹藝景觀所解釋，這棵老雀榕病因主要是病蟲害，投入兩次藥物治療效果良好，老樹逐漸恢復生機，目前與民間單位接洽，希望尋求專業單位協助改善生長環境，讓老樹持續守護里民。

城東社區發展協會理事長黃志安說，史雲湖畔旁老雀榕是許多頭城人的回憶，許多人小時候在樹下釣魚、洗衣服，在此度過快樂童年，當初看到老樹瀕危，感到很擔憂，能順利救回，他們都感到很欣慰。

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