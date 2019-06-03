〈中部〉24歲茶鄉子弟 勇奪「烏龍茶王」

2019-06-03

〔記者蔡宗勳、陳璟民／嘉縣報導〕今年「嘉義縣阿里山春季高山茶優良茶競賽」昨在梅山公園頒獎並展售，青心烏龍組特等獎得主「好茶山茗茶」邱瀞緯，每台斤喊價八萬元，金萱茶特等獎得主「上意茶葉」陳木生，每台斤四萬元，依舊炙手可熱；縣長翁章梁說，阿里山高山茶走品牌、精緻路線，供不應求。

翁章梁、立委陳明文、梅山鄉農會總幹事黃世裕、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜等人向獲獎茶農致賀，會場湧入來自全國的盤商和愛好品茗人士，交易熱絡。

新科「烏龍茶王」邱瀞緯今年才廿四歲，從高中就跟著父親邱文聰製茶，服完兵役後跨海就讀「天仁茗茶」在中國漳州創辦的天福茶學院，接受學術、專業兼具的訓練，被視為嘉義製茶界未來之星；上意茶葉陳木生蟬聯「金萱茶王」，製茶技術受肯定。

青心烏龍另有冠軍獎三名、頭等獎廿二名，金萱冠軍獎也是三名、頭等獎則有十四名；茶農葉進成雖與青心烏龍組特等獎失之交臂，但一舉包辦三個冠軍獎項，頭等獎也拿了九個。

黃世裕說，今年受氣候異常影響，春茶減產約兩成，但品質仍維持高檔，試茶時獲得高度評價，評鑑名次一公布，各獎項茶葉就被收購一空。

另外，阿里山鄉農會主辦今年「阿里山春季高海拔優良茶比賽」，本月八日上午九點至下午兩點，在嘉義市立棒球場頒獎展售，歡迎選購。

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