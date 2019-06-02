〈南部〉屏縣檢驗中心 農漁產自主檢驗有補助

2019-06-02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為在地農漁產及食安把關，屏東縣檢驗中心成立兩年多來，將檢測縮短一半時間，並通過食藥署及全國認證基金會三百七十四項農藥殘留檢測認證，平均一年受理檢測檢體高達四萬五千七百多件，今年自主檢驗還有補助，縣府籲農漁民踴躍送檢。

屏東縣檢驗中心於二○一七年三月成立；中心品管課長陳文惠表示，含農漁產品、食品、酒品、臨床公共衛生及環境檢驗，依來源區分，以食品、醫學及環境居多，食品類二○一八年有一千五百餘件，較二○一七年的七百餘件呈倍數成長。

可檢驗374項農藥殘留 為內外銷產品把關

多功能的檢驗中心引進四十多種先進儀器，可檢驗三百七十四項農藥殘留、十一大類動物用藥、八項酒品添加物及鉛等九項重金屬等，總檢驗項目約五、六百項，一件檢體檢驗項目可能達數十種或數百種，以食品檢驗為例，二○一八年就高達二十二萬一千四百多項次，較前年激增近五倍，顯見縣府對食安、環安的重視。

以農產品農藥殘留檢驗來說，過去均需委由外縣市衛生局，往返時程近十四天，現在屏東縣自己檢驗只要七天，縮短一半時效，而且檢驗中心也已在二○一八年取得全國認證基金會、食品藥物管理署的雙認證，可檢驗三百七十四項農藥殘留，與國際同步的水準，可為屏縣內外銷產品安全把關，搶到更多國內外訂單。

檢驗中心強調，為鼓勵上市前自主檢驗，今年推補助計畫，三百七十四項農藥殘留檢驗費三千八百元，由縣府補助其中兩千元；養殖水產品檢驗揮發性鹽基態氮、孔雀綠、硝基呋喃代謝物及四十八項多重合成抗菌劑收費九千兩百元，每件只需自付三千兩百元，由縣府補助六千元，盼縣內農漁民多加利用。

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