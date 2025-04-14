立院考察中捷橘線 交通部長：中捷系統落後其他都市要急起直追

立法院交通委員會今天到台中機場考察台中捷運橘線進度，交通部長陳世凱表示，台中捷運系統落後其他都市不少，現在要急起直追。 （記者歐素美攝）

2025/04/14 12:41

〔記者歐素美／台中報導〕立法院交通委員會今天到台中機場考察台中捷運橘線進度，交通部長陳世凱表示，他是台中人，長期關心台中交通建設，交通部目前正審查橘線部分，針對橘線延伸路線及與台鐵界面銜接問題，要求市府應有初步說法，未來整體推動比較安心，台中捷運系統落後其他都市不少，現在要急起直追，每一條捷運的進度都不可以落後。

台中市捷運局副局長陳育正簡報指出，捷運橘線全長29.23公里，共26個車站，在大雅設機廠、霧峰駐車場，全線行駛時間約53分鐘，經費1602.23億元，中央負擔651.86億，市府負擔950.37億。

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陳育正表示，捷運橘線可行性評估去年10月已送交通部審議，俟綜合規劃經政院核定後，將啟動用地取得、設計和施工，預計需12年完工。

鐵道局長楊正君表示，可行性評估報告中會在干城車站增設車站，儘量讓台鐵和捷運藍線可轉車，這很重要，還涉及台鐵公司在此處的開發招商，建議市府在可研階段一併進行相關工程界面，不要等下一階段核定才做。

陳育正表示，台中捷運橘線本線已先進行，橘線延伸海線，有人建議延伸至沙鹿、有人建議延伸至藍線第一站台十線，目前可行性評估正在公告，5月5日截止投標，如何銜接會在可行性中一起評估。

陳世凱表示，上次到台中也是考察捷運橘線，立即補助延伸海線的可行性評估經費，橘線延伸到海線目前是路線選擇問題，橘線界面較多，包括台中火車站及台中機場等界面交界，交通部尊重台中市府在主段和延伸段先分開處理，但界面及銜接部分應先說明，對未來整體推動會比較安心，交通部也會加速審查。

陳世凱說，台中捷運系統落其他都市，落後不少，現在要急起直追，每一條捷運的進度都不可落後，從綠線，藍線到橘線，藍線今年應可動工，橘線部分，中央和地方一起努力。

台中市議員江和樹表示，橘線開通可拯救台中交通，從屯區直達台中，搭機方便，台中交通可明顯改善，這條路可帶動經濟發展，目前台中市捷運不行，他至今只搭過一次，平常依賴性不大，橘線未來的結合很重要。

立法院交通委員會召委林國成表示，台中市議員江和樹很關心捷運橘線，立法院只要有關交通建設就不分黨派，尤其在六都發展中，台中市交通網及建設需要加速，因台中人口成長和地理環境，捷運很有必要，立法院交通委員會今天才會再度到台中考察。

立法院交通委員會到台中機場考察台中捷運橘線進度。（記者歐素美攝）

台中捷運橘線對台中機場聯外交通很重要。（記者歐素美攝）

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