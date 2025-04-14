又抓到藍白造假連署 民進黨第四波告發：政治詐騙慣犯！

民進黨發言人吳崢（左）、律師黃帝穎（右）14日召開「又抓到了！藍白假連署！」記者會，播放連署現場違法影片。（記者塗建榮攝）

2025/04/14 12:57

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨發言人吳崢、律師黃帝穎今召開「又抓到了！藍白假連署！」記者會公布影片，揭露藍白公然違法連署，包含民眾黨人員在罷免吳思瑤攤位上，讓民眾直接替家人簽下多份連署書，以及藍營罷團也有工作人員被直擊，在罷免張宏陸攤位說要把無效連署書「拿回來自己抄一抄就好」，吳崢痛斥，國民黨、民眾黨就是台灣最大的政治詐騙集團，關鍵在於利用名冊系統性偽造文書的國民黨組織，黨主席朱立倫需負最大責任。

黃帝穎指出，本週將根據上述兩段影片進行第四波告發，上週已就死亡連署提出第三波告發，包含罷免蘇巧慧有31名死亡連署、張宏陸有50名死亡連署，短時間內有高比例的死者進行連署，都有抄名冊、偽造文書嫌疑，同時加告組織犯罪，由於第一階段與後續補件都有高比例死亡連署，以及持續性偽造文書，符合組織犯罪防制條例中定義的持續性詐術要件，刑責將拉高至3年以上、10年以下有期徒刑。

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吳崢表示，國民黨、民眾黨罷免民進黨立委，涉嫌抄襲名冊、偽造文書，民進黨不但多次召開記者會揭露，更3次向北檢告發，令人驚訝的是，國民黨及民眾黨仍繼續抄、繼續違法，毫無道德與法律底線，對於這些民主詐騙的偽造連署，必須持續揭發，藍白不但在國會沆瀣一氣，現在更聯手犯法，明知偽造文書違法還談笑自若、嘻嘻哈哈，公然視中華民國法律為無物，墮落至此令人瞠目結舌。

吳崢指出，民眾黨回應聲稱會將被拍攝到的造假連署抽出，假設汽車違停被警察開單，被抓到才要移車能說沒違法嗎？更重要的是，以民眾黨對待連署這種無視抄襲、違法的心態，除了直播已經拍到的之外，又有多少偽造文書還沒被發現？各種證據顯示，國民黨及民眾黨就是台灣最大的政治詐騙集團。

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