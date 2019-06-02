〈北部〉《桃園》新街溪出海口大量布垃圾 將開挖清除

2019-06-02

〔記者謝武雄／大園報導〕有網友前天在臉書PO出新街溪出海口左岸滿是廢棄布料、衣物照片，驚呼這宛若未開發國家一般，也立即向市府環保局陳情；環保局昨天召集大批環保志工協助清運垃圾，經稽查人員現場勘查後證實，垃圾來源為新街溪口昔日的非法垃圾棄置場，由於範圍相當廣大，肉眼可見僅是表面，市府將僱用大型機具開挖，至於垃圾突然冒出的原因，研判是前一陣子大雨沖刷所致。

昔日非法棄置場 大雨沖刷外流

環保局表示，新街溪出海口過去存在非法垃圾棄置場，研判可能是近日大雨沖刷造成土石崩塌，導致昔日掩埋的垃圾外流，昨天一早就派出稽查人員及環保志工到場，但因出海口處於漲潮狀態，無法進行垃圾清理，只能等到下午四點退潮後，市長鄭文燦也於下午五點趕赴現場並慰問淨灘志工。

鄭文燦指示確認範圍 分批打包

由於非法垃圾棄置場範圍相當大，現場所見僅是表面而已，鄭文燦立即指示環保局與海管處，優先確定本次垃圾堆積的場址與範圍，並運用委外廠商的人力與大型機具全面開挖，分批清除全部廢棄垃圾，徹底解決新街溪口垃圾問題；鄭文燦表示，桃園海岸沿線過去三、四十年來，遭到非法盜埋許多垃圾，包括南崁溪、新街溪與其他海岸線都有類似問題，「無需粉飾太平」，要務實面對、加速解決，針對海岸垃圾問題，環保局要擬定「海岸垃圾清除計畫」，協同里長、區公所與海管處進行海岸調查，如遇類似垃圾掩埋情況，務必優先框定場址範圍，再以委外廠商的大型機具協助清運打包，與民間共同合作，找回乾淨的桃園海岸線。

民眾PO文指出，前天到新街溪出海口左岸，發現滿滿廢棄布料堆積在河口，以為這種河流只會出現在未開發國家，踩在上頭還以為自己去了哪個國家似的，這就是台灣部分的河流和河口，也只是廢棄物冰山的一角。

他的PO文被轉到臉書社團「生態大腸花論壇」，也不斷被分享到各個社團，引發網友熱議並留言回應說「桃園的海岸真的很令人難過，從北到南整個海岸線，我找不到沒有垃圾的地方」、「桃園日常」、「這是亂倒垃圾吧」、「好慘啊！希望台灣人的環保意識和行動能趕快崛起，否則美麗乾淨的土地植物溪流海洋和野生動物都要絕種」。

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