〈中部〉南投春茶競賽 淘汰率高達4成

2019-06-02

〔記者劉濱銓、佟振國／南投報導〕南投縣竹山鎮杉林溪春茶昨舉辦頒獎，今年春茶受極端天候影響，生長時乾旱，採收遇大雨，考驗製茶焙火技術，評鑑淘汰率達三十八％，高於以往的三成，在茶改場的把關下，品質、價格維持既有水準，並未因減產二成而出現波動；另外，仁愛鄉農會台灣高山茶王春茶競賽昨出爐，同樣受採製茶期多雨，淘汰率為四十三％，今年茶農修正以往過度烘焙缺點，更能呈現高山茶的清香風味特色。

仁愛43％ 杉林溪估38％

竹山鎮農會表示，今年杉林溪春茶備受天氣考驗，先是生長期遇上嚴重暖冬乾旱，導致茶葉生長不佳，到了採收期，則是碰上連續降雨，使得茶葉含水較多，影響茶湯滋味，不僅春茶評鑑收件數從過去的一千多件跌掉六百多件，淘汰率也將近四成，整體產量也少了二成。

先旱後澇 考驗製茶技術

不過在茶改場評審的把關下，茶湯品質依舊維持圓潤回甘，價格也未漲價，從入圍等級的二朵梅，每台斤約一千五百元，到特等、頭等獎每斤分別為五萬、五千多元，今年新品種組特等獎為楊景韓，烏龍組特等獎為張俊宏。

仁愛鄉農會則指出，春茶比賽優良獎每斤三千六百元，特等、頭等獎分別為八萬、一‧八萬元，特等獎由柒采松獲得。

主審茶改場魚池分場長黃正宗說，乾旱對仁愛高山茶產量影響較小，但產期延後，以致有茶農趕不上比賽，五月採製茶期雨水較多，若茶菁走水不足，茶湯易有苦澀雜味，成為淘汰主因，特等獎與頭等一則是不相上下，經二次評比，特等的茶湯滋味飽滿圓潤，才脫穎而出。

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