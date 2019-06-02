〈中部〉雲林龍舟賽趣味多 檢察官敗給「烏魚子」

2019-06-02

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林龍舟賽昨天在口湖鄉椬梧滯洪池熱烈展開，共有卅隊參賽，雲林地檢署檢察官敗給在地財神烏魚子隊；雲林縣政府和雲林縣議會較勁，由議會隊勝出，過程妙趣橫生，熱鬧滾滾。

雲林龍舟賽吸引民眾到場看划龍舟、嘗美食、喝咖啡、賞美景，加上親子彩繪風箏與大型風箏施放表演、寫生比賽、在地優質農特產品展與美食體驗等，陪伴大家歡度假日。

雲林地檢署檢察官在主任檢察官顏郁山號召下組隊參加今年的龍舟賽，雲林縣政府與雲林縣議會也有一場表演賽，雲林縣長張麗善到場擊鼓為所有選手加油，請大家品嚐烏魚子。

張麗善感謝口湖鄉長林哲凌率公所團隊協助雲林縣政府共同舉辦此次划龍舟活動，讓口湖海角秘境除具備滯洪功能更增添觀光休閒色彩，未來縣府也會結合地方發展推出更多活動，一起推動農業、產業及經濟繁榮。

議會贏縣府 鄉親加油吃美食

經過激烈競賽，雲林地檢署隊以一分廿二秒一五輸給財神烏魚子隊的一分十二秒二二；雲林縣議會則以一分卅八秒四二贏了雲林縣政府的一分四十六秒八四。

雲林龍舟賽在全場觀眾加油歡呼聲中，男子組由台南蟲蟲划船教室奪冠，女子組由艾德國際抱回冠軍盃，社會男女混合組雲林縣消防局奪得第一名。

各組成績如下，男子組台南蟲蟲划船教室奪冠時間為一分○七秒二六；女子組冠軍艾德國際時間為一分廿二秒九二；社會男女混合組雲林縣消防局奪冠時間為一分十二秒二一。

其餘得獎隊伍名單如下，男子組第二名財神烏魚子、第三名47龍舟隊、第四名為合億沉香虎尾龍舟隊；女子組第二名為軟網女神上場、第三名砲測精訓隊、第四名為建國國中；社會男女混合組第二名為湖口青工、第三名雲林縣青工總會、第四名為口湖國中。

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