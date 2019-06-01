〈北部〉迎「機關車女王」 宜蘭市推套圈圈行銷

2019-06-01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕台鐵為慶祝宜蘭線通車百週年，六月四日將安排有「機關車女王」之稱的蒸汽火車，在宜蘭重現啟航，預計載客三百人，停靠宜蘭及礁溪等六個站；宜蘭市公所同步慶祝，當天下午蒸汽火車停靠宜蘭站時，在車站辦理「紀念酒套圈圈」活動，民眾只要套中，就可以把宜蘭市升格七十五週年的紀念紅露酒帶回家。

蒸汽火車 4日下午從蘇澳出發

CT273蒸汽火車預計四日下午二點四十五分從蘇澳出發，停靠冬山、羅東、二結、宜蘭及礁溪站，停靠站鄉鎮市公所均會配合舉辦慶祝表演活動，行銷鐵道文化及地方特色。

宜蘭市公所在活動當天，蒸汽火車下午四點十三分到五點○二分到達宜蘭火車站時，提供宜蘭市升格七十五週年紀念紅露酒，讓民眾「套圈圈」帶回家，並邀請「中國好歌曲」八強入圍選手游怡婷現場獻唱，與宜蘭市吉祥物「宜蘭熊讚」互動同樂，並贈送乘客平安護佑翡翠等紀念品。

市長江聰淵說，早期鐵路都是單線道，列車通過需要專屬的圓形路牌當作通行證，當列車長靠站時，要將路牌套進一旁桿子，還要順道拿下一個路段的路牌，這是屬於早期宜蘭居民共同的美好回憶，為配合臺鐵宜蘭線百年活動，市公所透過辦理「套圈圈」活動，象徵過去投擲路牌的景況，讓過往時光完美重現。

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