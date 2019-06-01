〈中部〉春茶加註英文 鹿谷拚行銷國際

2019-06-01

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣鹿谷農會今年春茶比賽成績已出爐，並將更換新的包裝設計及防偽標籤，除了以「鹿帶路」為主題，象徵鹿谷茶鄉活躍及好客、熱情以外，也首度有中英文雙語說明，展現行銷國際企圖心，也防止茶產品遭仿冒。

鹿谷農會以凍頂烏龍茶聞名國際，近年來茶葉市場充斥混茶，有的甚至被檢出農藥超標，為確保消費大眾權益，農會會在茶賽成績出爐後，研究新的包裝設計與防偽標籤。

鹿谷農會總幹事林義能說，今年防偽標籤採與鈔票同等級的雕刻凹版圓形防偽標章，外框粉紅色、底色淺黃色，包裝方面以「鹿」為主題，搭配藍、黃、綠等色調，呈現大地回春、欣欣向榮的息，其中，包裝上的大茶壼象徵「家」，並藉鹿覓食的圖騰意境，希望遊客把農會當成自己的家，來到鹿谷遊玩時別忘了來農會歇歇腳、喝一壼好茶，同時增加英文註解，與國際接軌。

除此，包裝背面也印上「一摸、二看、三翻轉」的口訣，「一摸」：用手觸摸標籤下半部，可感覺如鈔券凸出紙面；「二看」：每位入圍得獎者都有唯一一組專屬的四碼流水號；「三翻轉」：一心二葉的圖形會從淺紅色轉為暗紅，並且附上詳細的圖說供按圖索驥，大幅降低被仿冒的機率。

鹿谷農會今年春茶參賽件數高達六七○一件，約有五成遭淘汰，對茶葉品質把關之嚴謹，可見一斑，六月八日將在茶業中心辦理頒獎暨展售會。

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