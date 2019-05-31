〈台北都會〉輔導運輸業 蔡英文：沒有要消滅老車

2019-05-31

〔記者陳心瑜／新北報導〕蔡英文總統昨天由環保署長張子敬陪同，到新竹物流的新北市三重區營業所參加大型柴油車新車交車儀式，她表示，政府絕對沒有要消滅老車，空氣污染防制法通過後，外界有些不實謠言，政府已積極和運輸界溝通，在空品改善目標不變的前提下，環保署已調整作法，秉持標準不加嚴、幫助多很多，提出大型柴油車的多元輔導方案。

環保署指出，新竹物流擁有三千五百輛大型車，積極配合政府的環保政策、汰舊換新，從去年至今已淘汰兩百多輛老舊柴油車，昨天有一五○輛全新的貨車交車。

蔡：標準不加嚴 幫助多很多

蔡英文說，她最掛心個人的老車司機，許多人的財產只有這一輛車，政府希望他們汰舊換新就要提供最大的幫助，包括稅賦減免、補助多一些、期限寬一點；她並說，行政院長蘇貞昌上任時，她特別交代蘇院長迅速處理大型柴油車的相關補助，大型柴油車的多元輔導協助方案最近出爐，包括已通過的「貨物稅條例」準備公告，「海關進口稅則」零組件的關稅減免，立法院也已通過審查。

她表示，大型柴油車的個人車主最關心的是，調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備等，現在最高每輛補助十萬元，加裝其他的污染防制設備，每輛車最高補助十五萬元，汰舊換新也減徵貨物稅，還有零組件免關稅等措施，幫車主多省一點錢。

大型柴油車 最多可補助180萬元

蔡英文說，購車貸款的信保跟利息補貼，政府正在規劃，大型柴油車駕駛若利用以上全部方案，最高可減少一百八十萬元支出，補助金額相當可觀。

環保署表示，「大型柴油車汰舊換新補助辦法」已在五月廿七日修正發布，為改善PM2.5移動源污染，協助一至三期大型柴油車汰舊換新或換中古車，每輛車最高補助六十五萬元，汰舊換新的新車貨物稅，定額減徵最高四十萬元；免徵進口零組件關稅；補助調修燃油控制系統，五萬以下全額補助，五萬以上給予五成補助，每輛車最高補助十萬元，加裝其他污染設備最高每輛補助十五萬元。

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