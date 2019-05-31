〈北部〉搭熱氣球賞稻浪 冬山6.8升空

2019-05-31

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉三奇村「稻間美徑」，水稻田一望無際，被譽為宜蘭版「伯朗大道」；冬山鄉公所昨在稻田中央升起熱氣球，從廿公尺高空俯瞰，翠綠稻田盡收眼底；多位鄉民代表試乘後讚嘆「家鄉真的很美」，鄉長林峻輔也感動說：「冬山風景跟台東熱氣球嘉年華絕對不一樣。」

8、9、15、16日 購票賞景

稻間美徑因農地尚未重劃，周邊無電線桿，從地面望去一望無際；冬山鄉公所去年首度在稻田間升起熱氣球，四天活動吸引近十萬人次到訪。今年續辦熱氣球嘉年華，六月八、九、十五、十六日，每天上午六點至八點，下午四點半至六點半，安排兩顆熱氣球載遊客升空賞景。

稻間美徑 還能遠眺龜山島

鄉公所昨為熱氣球活動宣傳，鄉長林峻輔、鄉代搭乘熱氣球升空，從廿公尺高度俯瞰稻田美景，降落後不少人直呼「很感動」、「沒想到高空看家鄉這麼美」。 林峻輔說，三奇稻間美徑視野遼闊，不僅有農田景致，還伴隨山色與冬山河道，天氣好還能遠眺龜山島，絕對值回票價。

「跟其他縣市有不一樣感受！」熱氣球飛行員邱盛富指出，冬山稻間美徑無電線桿，熱氣球飛行相當安全，活動期間稻田還未收割，不僅可看到整片翠綠稻田，貫穿其中的Ｓ型農路，讓底下美景更顯獨特。

熱氣球活動必須現場購票，上午場清晨五點售票，下午場三點半起售票，搭乘時間約五到七分鐘，不分大人小孩，每人五百元，晚間有熱氣球光雕秀；今年另加碼設置一大一小造型熱氣球在現場展示，讓民眾可以取景拍照，不用升空也能感受壯觀場面。

昨天測試飛行高度僅廿公尺，鄉公所說，活動正式飛行時，球頂約距地表約六十公尺，乘員艙距地則約四十公尺，會比試飛時高，民眾可拭目以待。

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