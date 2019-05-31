〈北部〉施政滿意度 林智堅連3年5顆星

2019-05-31

〔記者洪美秀／竹市報導〕有媒體昨天公佈縣市長施政滿意度調查，新竹市長林智堅連續三年獲五顆星評比，施政滿意達七十四點九％，林智堅對此感謝市民及市府團隊的肯定與努力，他說，上任來已帶領團隊爭取中央經費超過一百廿億，建設成果獲市民肯定，更強調接下來會進入建設的黃金時代，將繼續為市政打拚，壯大新竹。

施政滿意達74.9％

今年縣市長的滿意度調查除首長個人的施政滿意度，更涵蓋八大施政項目進行調查，其中人民最不滿意的是「經濟與就業」項目，但在此項目新竹市獲得五十二％的認同，位居第四，較去年躍進八名，拿到此項的最佳進步獎。

林智堅對此表示，感謝市民的支持和市府團隊的努力，市政只有累積沒有奇蹟，上任後已帶領團隊，向中央爭取超過一百廿億經費，執行一千五百項計畫，今年將會有更多建設的成果逐一完成，宣布將進入建設的黃金時代。

林智堅說，他曾從首長施政民調的後段班努力往上爬，如今施政連續三年獲五顆星評比，除把一天當三天用，更帶領市府團隊解決問題，如今有此成果，是團隊攜手打拚的成果。

接下來，包括動物園將在年底開放，市民期待的棒球場改建也會動工，還有大車站獲中央支持肯定，以及步行城市的施工和微笑水岸推動等，都將持續用建設來壯大新竹，他相信只要「堅持」，努力向前，一定能讓市民感受到希望與榮譽感，且目標一定會實現。

市府表示，這項縣市長施政滿意度大調查是在今年三月初到四月中，同步訪問廿二個縣市，受訪人數一萬四千三百卅二人，除了有首長個人滿意度、施政分數，也綜合了八大施政面向績效，包括教育、環保、警政治安、道路與交通、消防、公共安全、醫療衛生、觀光休閒及經濟與就業，最後依權數計算總成績，從高到低分成群組，從最高五顆星，往下依序排星等，新竹市連續三年獲評比最高五顆星。

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